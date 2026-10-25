عملیات اجرایی راه اتصالی روستای پله زیر نمین به مسجد محله پایان یافت 

مهران امانی در گفتگو با خبرنگار مهر، به پروژه های اجرا شده توسط اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان نمین در سال جاری اشاره و اظهارکرد: پروژه‌هایی که امسال اجرا شده است هدف اصلی آن ها ارتقای ایمنی تردد، تسهیل دسترسی روستاییان، کاهش فاصله روستاها با مراکز خدماتی و کمک به توسعه و آبادانی مناطق روستایی است.

وی افزود: یکی از پروژه‌های مهمی که با حمایت نایب رییس مجلس شورای اسلامی و دیگر نمایندگان مجلس و به همت اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و شهرستان اجرا شده است، بهسازی و تکمیل مسیر پلازیر به مسجد محله است که عملیات بهسازی و روکش آسفالت این مسیر اخیرا به پایان رسید.

فرماندار شهرستان نمین با بیان اینکه اجرای این مسیر از اهمیت ویژه‌ای در منطقه برخوردار است ادامه داد: یکی از اهداف اصلی پروژه پله زیر به مسجد مجله، خارج کردن بخش عنبران و روستاهای منطقه از بن‌بست ارتباطی و ایجاد دسترسی مناسب‌تر بین روستاهای پیله‌رود و بخش عنبران است.

وی با بیان اینکه احداث و تکمیل این مسیر به طول ۵/۵ کیلومتر، نقش قابل توجهی در کاهش زمان سفر، کاهش هزینه‌های تردد و تسهیل دسترسی روستاییان به خدمات شهری خواهد داشت تصریح کرد: در راستای محرومیت‌زدایی و توسعه زیرساخت‌های روستایی، با همکاری بسیج سازندگی استان اردبیل و شهرستان نمین و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان اقدامات ارزشمندی در حوزه راه‌های روستایی انجام شده است.

امانی ادامه داد: در همین راستا ۱/۵ کیلومتر از مسیر روستای کریم‌کندی بهسازی و روکش آسفالت شده و همچنین ۱/۲ کیلومتر از مسیر روستای خان‌کندی نیز عملیات روکش آسفالت آن انجام گرفته است.

وی افزود: این اقدامات در کنار سایر پروژه‌های راهسازی شهرستان، نقش مهمی در بهبود دسترسی روستاییان، افزایش ایمنی تردد، تسهیل رفت‌وآمد اهالی، دسترسی بهتر به مراکز خدماتی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها خواهد داشت.

فرماندار شهرستان نمین از مجموعه راهداری شهرستان نمین، بخاطر توسعه راه‌های روستایی تشکر و بیان کرد: توسعه راه های روستایی صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه بخشی از فرآیند توسعه و محرومیت‌زدایی بوده؛ چراکه راه مناسب، زمینه‌ساز دسترسی مردم به خدمات، رونق کشاورزی و تولید، کاهش مهاجرت و ماندگاری جمعیت در روستاهاست.

وی در پایان گفت: امیدواریم با تداوم این اقدامات، و تلاش مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و شهرستان با حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پیگیری مستمر بخشداران تابعه و همراهی دستگاه‌های اجرایی، بسیج سازندگی و سپاه، شاهد توسعه هرچه بیشتر زیرساخت‌های روستایی شهرستان نمین باشیم.