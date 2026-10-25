به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش واگذاری اراضی در رونق اقتصادی مناطق اظهار کرد: واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران باید بر اساس برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه انجام شود تا ضمن ایجاد اشتغال، زمینه توسعه اقتصادی و کاهش محرومیت نیز فراهم شود.

وی با بیان اینکه استان بوشهر از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی، آبزی‌پروری و انرژی خورشیدی برخوردار است، افزود: تلاش کرده‌ایم با شناسایی قابلیت‌های مناطق مختلف و پهنه‌بندی اراضی، زمینه بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها را برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری فراهم کنیم.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به موقعیت ساحلی استان گفت: نوار ساحلی بوشهر از ظرفیت‌های مهم برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری است. همچنین با توجه به میزان تابش خورشید و وجود اراضی ملی فاقد قابلیت مناسب برای کشاورزی، بخشی از این زمین‌ها برای اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی اختصاص یافته است.

مشایخی ادامه داد: در سال جاری، حدود ۲۹۲ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های مختلف واگذار شده است که از این میزان، ۱۰۱ هکتار به طرح‌های نیروگاه خورشیدی و ۹۱ هکتار به شرکت شهرک‌های کشاورزی برای ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای اختصاص دارد. همچنین بیش از هفت هزار مترمربع زمین نیز برای فعالیت‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و امور دامداری واگذار شده است.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر نحوه استفاده از اراضی واگذارشده بیان کرد: واگذاری زمین به‌تنهایی هدف نهایی نیست، بلکه اجرای طرح‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی، نقشه مصوب و تعهدات مندرج در طرح توجیهی اهمیت اساسی دارد.

نظارت مؤثر بر روند اجرای پروژه‌ها

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: در صورت نبود نظارت مؤثر بر روند اجرای پروژه‌ها، ممکن است زمین‌های واگذارشده از مسیر تعیین‌شده خارج شوند یا مورد سوءاستفاده قرار گیرند؛ ازاین‌رو، نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاران و میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها از اولویت‌های این مجموعه است.

مشایخی تصریح کرد: چنانچه طرحی مطابق برنامه زمان‌بندی و تعهدات پیش‌بینی‌شده اجرا نشود، موضوع در کمیسیون ماده ۳۳ مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود که در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند به خلع ید از اراضی واگذارشده منجر شود.

وی با اشاره به اینکه اراضی ملی و دولتی جزو اموال عمومی محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم این زمین‌ها در اختیار افرادی قرار گیرد که از صلاحیت و توان اجرایی لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار باشند و بتوانند طرح‌های خود را به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسانند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر همچنین با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران از احداث نیروگاه‌های خورشیدی گفت: توسعه این طرح‌ها می‌تواند در افزایش ظرفیت تولید برق و کمک به کاهش ناترازی انرژی استان مؤثر باشد و به همین دلیل، حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

مشایخی در پایان اظهار کرد: در کنار واگذاری زمین برای نیروگاه‌های خورشیدی و شهرک‌های گلخانه‌ای، تأمین اراضی مورد نیاز صنایع تبدیلی و تکمیلی و فعالیت‌های دامداری نیز دنبال می‌شود تا با نظارت مستمر و اجرای طرح‌ها در موعد مقرر، زمینه ورود سرمایه‌گذاران به چرخه تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد استان فراهم شود.