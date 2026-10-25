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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

مشایخی: واگذاری هدفمند اراضی راهی برای توسعه سرمایه‌گذاری در بوشهر است

مشایخی: واگذاری هدفمند اراضی راهی برای توسعه سرمایه‌گذاری در بوشهر است

بوشهر - مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: واگذاری هدفمند اراضی، راهی برای توسعه سرمایه‌گذاری در بوشهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش واگذاری اراضی در رونق اقتصادی مناطق اظهار کرد: واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران باید بر اساس برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه انجام شود تا ضمن ایجاد اشتغال، زمینه توسعه اقتصادی و کاهش محرومیت نیز فراهم شود.

وی با بیان اینکه استان بوشهر از ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه کشاورزی، آبزی‌پروری و انرژی خورشیدی برخوردار است، افزود: تلاش کرده‌ایم با شناسایی قابلیت‌های مناطق مختلف و پهنه‌بندی اراضی، زمینه بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت‌ها را برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری فراهم کنیم.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به موقعیت ساحلی استان گفت: نوار ساحلی بوشهر از ظرفیت‌های مهم برای توسعه فعالیت‌های آبزی‌پروری است. همچنین با توجه به میزان تابش خورشید و وجود اراضی ملی فاقد قابلیت مناسب برای کشاورزی، بخشی از این زمین‌ها برای اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی اختصاص یافته است.

مشایخی ادامه داد: در سال جاری، حدود ۲۹۲ هکتار زمین برای اجرای طرح‌های مختلف واگذار شده است که از این میزان، ۱۰۱ هکتار به طرح‌های نیروگاه خورشیدی و ۹۱ هکتار به شرکت شهرک‌های کشاورزی برای ایجاد شهرک‌های گلخانه‌ای اختصاص دارد. همچنین بیش از هفت هزار مترمربع زمین نیز برای فعالیت‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و امور دامداری واگذار شده است.

وی با تأکید بر اهمیت نظارت بر نحوه استفاده از اراضی واگذارشده بیان کرد: واگذاری زمین به‌تنهایی هدف نهایی نیست، بلکه اجرای طرح‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی، نقشه مصوب و تعهدات مندرج در طرح توجیهی اهمیت اساسی دارد.

نظارت مؤثر بر روند اجرای پروژه‌ها

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: در صورت نبود نظارت مؤثر بر روند اجرای پروژه‌ها، ممکن است زمین‌های واگذارشده از مسیر تعیین‌شده خارج شوند یا مورد سوءاستفاده قرار گیرند؛ ازاین‌رو، نظارت بر عملکرد سرمایه‌گذاران و میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها از اولویت‌های این مجموعه است.

مشایخی تصریح کرد: چنانچه طرحی مطابق برنامه زمان‌بندی و تعهدات پیش‌بینی‌شده اجرا نشود، موضوع در کمیسیون ماده ۳۳ مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود که در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند به خلع ید از اراضی واگذارشده منجر شود.

وی با اشاره به اینکه اراضی ملی و دولتی جزو اموال عمومی محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم این زمین‌ها در اختیار افرادی قرار گیرد که از صلاحیت و توان اجرایی لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار باشند و بتوانند طرح‌های خود را به مرحله اجرا و بهره‌برداری برسانند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر همچنین با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران از احداث نیروگاه‌های خورشیدی گفت: توسعه این طرح‌ها می‌تواند در افزایش ظرفیت تولید برق و کمک به کاهش ناترازی انرژی استان مؤثر باشد و به همین دلیل، حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش مورد توجه قرار گرفته است.

مشایخی در پایان اظهار کرد: در کنار واگذاری زمین برای نیروگاه‌های خورشیدی و شهرک‌های گلخانه‌ای، تأمین اراضی مورد نیاز صنایع تبدیلی و تکمیلی و فعالیت‌های دامداری نیز دنبال می‌شود تا با نظارت مستمر و اجرای طرح‌ها در موعد مقرر، زمینه ورود سرمایه‌گذاران به چرخه تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد استان فراهم شود.

کد مطلب 6988853

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