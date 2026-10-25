به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، حامد صبوری که طی دو هفته گذشته سرپرستی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران را بر عهده داشت، با حکم وزیر آموزش و پرورش به عنوان مدیرکل این اداره کل منصوب شد.

صبوری دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت دولتی است و پیش از این، مسئولیت‌هایی همچون قائم‌مقام معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، رئیس سازمان دانش‌آموزی کشور، معاون نظارت و راهبری سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک و مدیرکل امور مجلس وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشته است.

از دیگر سوابق مدیریتی و اجرایی وی می‌توان به مشاور معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، رئیس اداره مالی و اجرایی ستادی و بازرس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی کشور اشاره کرد.

انتظار می‌رود صبوری با بهره‌گیری از تجربیات مدیریتی خود، تعامل با مجموعه‌های آموزشی و پرورشی و تمرکز بر ارتقای کیفیت فعالیت‌ها، زمینه پیشبرد اهداف و برنامه‌های آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران را فراهم کند.