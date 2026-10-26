اعزام تیم ملی پاراتکواندو به مسابقات جهانی در غیاب دو چهره شاخص

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های پاراتکواندو قهرمانی جهان با حضور ۴۰۷ تکواندوکار از کشورهای مختلف، از ۲۹ آبان تا اول آذرماه به میزبانی کره جنوبی در شهر موجو برگزار خواهد شد.

در بخش بانوان با نگاه کیفی تنها آیلار جامی، زهرا رحیمی و مریم عبدالله‌پوربا هدایت عاطفه کشاورز، در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

در بخش مردان نیز مهدی احمدی، حامد حق‌شناس، علیرضا بخت، امیرمحمد حقیقت‌شناس، امیرحسین علیزاده و محمدطه حسن‌پور در ترکیب تیم ملی قرار گرفته‌اند.

سعید صادقیان‌پور و مهدی پوررهنما، دو پاراتکواندوکار شاخص ایران در سال‌های اخیر، در این دوره از مسابقات حضور نخواهند داشت. پوررهنما در جریان بازی‌های پاراآسیایی ناگویا از تیم ملی خداحافظی کرد و به نظر می‌رسد این رقابت‌ها پایان کار صادقیان‌پور در تیم ملی نیز باشد.

هادی ساعی، رئیس فدراسیون تکواندو، تیم ملی پاراتکواندو را در این سفر همراهی نخواهد کرد و وحید عرب، خزانه‌دار فدراسیون، به‌جای او سرپرستی تیم را بر عهده خواهد داشت. همچنین حسین باقری‌نژاد به‌عنوان مدیر تیم، ملی‌پوشان را همراهی می‌کند.