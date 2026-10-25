واکنش به خبر توهین استاد دانشگاه علامه؛ سواد رسانه ای درس دانشگاهی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از افزایش خبرهای جعلی در ماه‌های اخیر گفت.

برهایی که گاهی نام و عنوان افراد را به‌اشتباه به موضوعاتی گره می‌زنند و برای جامعه نگرانی و تشویش ایجاد و تصویر جامعه را از یک نهاد مخدوش می‌کنند.



او به انتشار خبری اشاره کرد که آن خبر مدعی شده بود، فردی به رهبر انقلاب توهین کرده و آن فرد استاد دانشگاه علامه بوده. خبر سعی کرده بود موجی در جامعه راه بیاندازد که چرا وزیر علوم آن استاد را اخراج نکرده است؟ دکتر سیمایی توضیح داد این فرد سال‌ها پیش دانشجوی دانشگاه بوده و فارغ‌التحصیل شده بود، اما در خبر عنوان «استاد دانشگاه علامه» به او نسبت داده شد؛ با وجود پیگیری‌ها و درخواست برای مشخص شدن دانشگاه محل تدریس او، روشن شد که خبر صحت نداشته است.



وزیر علوم با تأکید بر اینکه سواد رسانه‌ای به جناح و جایگاه خاصی محدود نمی‌شود، گفت: هنگام شنیدن خبرها باید تحقیق و بررسی کرد، متن کامل را دید و آن را در بستر خودش فهمید؛ ضرورتی که به گفته او، هم منطق علمی و هم منطق دینی بر آن تأکید دارند.



سیمایی همچنین از پیشنهاد خود برای ارائه سواد رسانه‌ای به‌عنوان یکی از دروس اختیاری در همه رشته‌های دانشگاهی خبر داد و تأکید کرد: «همه ما در هر رشته تحصیلی، امروز، به سواد رسانه‌ای نیاز داریم.»