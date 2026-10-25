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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

۹۵ طرح مرتع داری در شهرستان دهلران فعال است

۹۵ طرح مرتع داری در شهرستان دهلران فعال است

ایلام - رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت: در حال حاضر ۹۵ طرح مرتع داری در شهرستان دهلران فعال است.

جلیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های مرتعداری اظهار کرد: این طرح‌ها ضمن حفظ و احیای مراتع، زمینه بهره‌برداری پایدار، افزایش درآمد بهره‌برداران، تقویت امنیت غذایی و حفظ سرمایه‌های طبیعی را فراهم می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه مرتع‌داران در کنار دامداری باید بر اساس تعهدات قانونی خود برای اصلاح و احیای مراتع و جلوگیری از فرسایش خاک اقدام کنند، افزود: ایجاد تعادل بین دام و مرتع بهترین گزینه برای جلوگیری از تخریب عرصه‌های ملی است و مرتع‌داران باید به این مهم توجه جدی داشته باشند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دهلران همچنین از پایش مستمر عرصه‌های ملی و مرتعی در سال جاری توسط کارشناسان مرتع، یگان حفاظت و واحد حقوقی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۹۵ طرح مرتعداری در شهرستان وجود دارد و بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان در قالب این طرح‌ها احاله مدیریت شده است.

کد مطلب 6988870

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