۹۵ طرح مرتع داری در شهرستان دهلران فعال است

جلیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های مرتعداری اظهار کرد: این طرح‌ها ضمن حفظ و احیای مراتع، زمینه بهره‌برداری پایدار، افزایش درآمد بهره‌برداران، تقویت امنیت غذایی و حفظ سرمایه‌های طبیعی را فراهم می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه مرتع‌داران در کنار دامداری باید بر اساس تعهدات قانونی خود برای اصلاح و احیای مراتع و جلوگیری از فرسایش خاک اقدام کنند، افزود: ایجاد تعادل بین دام و مرتع بهترین گزینه برای جلوگیری از تخریب عرصه‌های ملی است و مرتع‌داران باید به این مهم توجه جدی داشته باشند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دهلران همچنین از پایش مستمر عرصه‌های ملی و مرتعی در سال جاری توسط کارشناسان مرتع، یگان حفاظت و واحد حقوقی خبر داد و گفت: در حال حاضر ۹۵ طرح مرتعداری در شهرستان وجود دارد و بیش از ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی شهرستان در قالب این طرح‌ها احاله مدیریت شده است.