  1. استانها
  2. کردستان
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

پورذهبی: ظرفیت زنان کردستان در توسعه فرهنگی و اجتماعی تقویت شود

پورذهبی: ظرفیت زنان کردستان در توسعه فرهنگی و اجتماعی تقویت شود

سنندج- نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به توانمندی بانوان استان در عرصه‌های مختلف، بر ضرورت حمایت از نخبگان زن و رفع چالش‌های اشتغال و ارتقای اجتماعی آنان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی، صبح یکشنبه در همایش ملی «بانوی کرد» که در سنندج برگزار شد، با اشاره به جایگاه زنان در جامعه اظهار کرد: در نگاه دینی، دستیابی به حیات طیبه به جنسیت وابسته نیست و زنان و مردان مؤمن و نیکوکار هر دو در تحقق این هدف نقش دارند.

وی با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم درباره حیات طیبه افزود: زنان در کنار مردان، از عناصر اصلی شکل‌گیری جامعه‌ای سالم و برخوردار از ارزش‌های اخلاقی و معنوی هستند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به جمعیت زنان استان بیان کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده در این همایش، زنان نزدیک به نیمی از جمعیت کردستان را تشکیل می‌دهند و نقش آنان در حفظ سنت‌ها، ارزش‌های فرهنگی و هویت اجتماعی استان قابل توجه است.

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به ظرفیت‌های زنان کردستان در عرصه‌های مختلف گفت: استان از بانوان توانمندی در حوزه‌های علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی برخوردار است که نویسندگان، هنرمندان، فعالان اجتماعی، افراد اثرگذار و ورزشکاران از جمله آنان هستند و باید زمینه معرفی و تقویت ظرفیت‌های این گروه فراهم شود.

وی در ادامه به برخی آسیب‌ها و مسائل اجتماعی زنان اشاره کرد و افزود: موضوعاتی همچون وضعیت زنان سرپرست خانوار، طلاق و دیگر مسائل اجتماعی نیازمند توجه و بررسی جدی است و نمی‌توان از این مسائل در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی غافل شد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین بر ضرورت توجه ویژه به اشتغال زنان سرپرست خانوار تأکید کرد و ارتقای جایگاه اجتماعی و فرهنگی بانوان را از موضوعات مهمی دانست که باید در برنامه‌ریزی‌های استان مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود از برگزارکنندگان همایش ملی بانوی کرد و تلاش حوزه‌های علمیه خواهران شیعه و اهل سنت برای برگزاری این رویداد قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که نتایج این همایش به تقویت جایگاه زنان کردستان و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های آنان در عرصه‌های مختلف منجر شود.

کد مطلب 6988874

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها