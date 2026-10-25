مرحله استانی هجدهمین دوره ازمسابقات قرآنی مدهامّتان در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله استانی هجدهمین دوره از مسابقات قرآنی «مدهامتان» استان زنجان با حضور ۱۶ تیم از شهرهای مختلف استان در دارالقرآن ولایت زنجان برگزار شد.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان زنجان در حاشیه این رویداد قرآنی اظهار کرد: بیش از ۱۴۰ نفر از شرکت‌کنندگان از شهرها و مناطق مختلف استان زنجان، در قالب ۱۶ تیم در دوره رده زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال در بخش خواهران و برادران در ۹ رشته در مرحله استانی مسابقات حضور یافته‌اند تا توانمندی‌ها و استعدادهای خود را در فضایی قرآنی به نمایش بگذارند.

محسن اسلامی افزود: مسابقات قرآنی مدهامتان از جمله برنامه‌هایی است که در راستای تحقق رهنمودهای رهبر شهید انقلاب برای تبدیل هر مسجد به یک پایگاه قرآنی و با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و حمایت از استعدادهای فعال در این حوزه برگزار می شود.

اسلامی گفت: از دوره پیش این مسابقات به صورت تیمی برگزار می‌شود و این باعث شده کانون های مساجد با تقویت روحیه تیمی و همدلی صرفا در یک یا دو رشته شرکت نکرده و همه افراد، چه در بخش های قرآنی مانند حفظ و قرائت و اذان و چه بخش های هنری مانند کتابت و قصه گویی داستان های قرآنی و مناجات خوانی و اذان توانمند شوند.

وی ادامه داد: حضور شرکت‌کنندگانی از سراسر استان در قالب تیم های مساجد محلات، بیانگر توجه علاقه‌مندان به فعالیت‌های قرآنی و اهمیت چنین رویدادهایی در گسترش فرهنگ قرآن و اهل‌بیت (ع) است و امیدواریم تیم های استان زنجان بتوانند در عرصه رقابت ملی هم مثل همیشه خوش بدرخشند.

گفتنی است، برگزیدگان این مرحله از مسابقات برای رقابت در مرحله کشوری که قرار است ۱۶ آبان در استان همدان برگزار شود، اعزام شوند.