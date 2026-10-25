مرز تجاری ریمدان ایران و پاکستان باز شد؛ فقط یک مرز با عراق بسته است

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر از بازگشایی مرز تجاری ریمدان ایران و پاکستان خبر داد و گفت: با توجه به وجود مشکلات در ترخیص کالا از برخی گذرگاه‌های مرزی ایران و پاکستان به دلیل بعضی آیین‌نامه‌های گمرکی، این مشکلات برطرف شده است و در حال حاضر صادرات و واردات از طریق مرز ریمدان بدون مانع انجام می‌شود.

وی درخصوص آخرین وضعیت مرزهای تجاری ایران و عراق افزود: ‌جز گذرگاه مرزی الشیب، سایر مرزهای ایران و عراق باز هستند و تردد در آن‌ها بدون مشکل ادامه دارد.

سنندجی ادامه داد: در حال حاضر، تنها گذرگاه مرزی الشیب در استان میسان عراق، در مقابل مرز چذابه ایران، بسته است و تردد خودروهای مسافری و کامیون‌های تجاری از این گذرگاه انجام نمی‌شود.