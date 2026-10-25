نظرسنجی: اختلاف آرای نامزدهای انتخابات برزیل در محدوده خطای آماری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دو نظرسنجی جدید نشان می‌دهد فلاویو بولسونارو، نامزد حزب لیبرال برزیل با اختلافی اندک از لولا داسیلوا، نامزد حزب حاکم کارگران پیش افتاده است. با این حال، فاصله دو نامزد در محدوده خطای آماری قرار دارد.

نتایج نظرسنجی‌های مؤسسه‌های «دیتافولیا» و «کوئست» که روز شنبه، ۲ آبان ۱۴۰۵ (۲۴ اکتبر ۲۰۲۶) منتشر شد، نشان می‌دهد ۵۱ درصد از شرکت‌کنندگان به بولسونارو و ۴۹ درصد به لولا تمایل دارند.

بر اساس این گزارش، فلاویو بولسونارو فرزند ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهوری پیشین برزیل در دور نخست انتخابات ۴۷ درصد آرا را به دست آورد و لولا با ۴۵ درصد در جایگاه بعدی قرار گرفت.

با وجود پیشتازی دو درصدی بولسونارو در نظرسنجی‌های نهایی، خبرگزاری فرانسه تأکید کرده است که اختلاف دو نامزد در محدوده خطای آماری قرار دارد و نتایج، رقابتی نزدیک را نشان می‌دهد.

دو نامزد روز جمعه در آخرین مناظره تلویزیونی خود شرکت کردند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، برخلاف مناظره نخست که به تبادل توهین میان دو طرف انجامیده بود، در مناظره پایانی تمرکز بیشتری بر پیشنهادهای سیاستی قرار داشت.

نظرسنجی دیتافولیا در روزهای پنجشنبه و جمعه انجام شده و مشخص نیست مصاحبه‌ها پس از مناظره تلویزیونی صورت گرفته‌اند یا خیر. نظرسنجی کوئست نیز از جمعه تا شنبه انجام شد؛ زمانی که هر دو کارزار انتخاباتی آخرین گردهمایی‌های بزرگ خود را برای جلب آرای رأی‌دهندگان برگزار کردند.

این گزارش می‌افزاید بیشتر نظرسنجی‌ها پیروزی لولا با اختلافی اندک در دور نخست را پیش‌بینی کرده بودند، اما نتیجه رأی‌گیری برخلاف این پیش‌بینی‌ها رقم خورد.

برگزاری آخرین همایش انتخاباتی دو نامزد

لولا داسیلوا نامزد حزب حاکم کارگران برزیل و فلاویو بولسونارو نامزد حزب لیبرال این کشور، آخرین گردهمایی‌های انتخاباتی خود را پیش از دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل برگزار کردند.

لولا در شهر سائوپائولو و بولسونارو در شهر ریودوژانیرو در آخرین تجمع‌های تبلیغاتی خود پیش از رأی‌گیری دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کردند.

دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل قرار است امروز یکشنبه، ۳ آبان ۱۴۰۵ (۲۵ اکتبر ۲۰۲۶) برگزار شود.