اجرای طرح شیوع‌ شناسی اعتیاد در ۱۷ واحد صنعتی استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ابراهیمی، صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح شیوع‌شناسی اعتیاد در بیش از ۱۷ واحد صنعتی استان کرمان گفت: جامعه کارگری یکی از سرمایه‌های ارزشمند کشور است و توجه به سلامت اجتماعی کارگران، در افزایش بهره‌وری، کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت پایداری محیط‌های کار نقش مؤثری دارد.

رویکرد علمی و تخصصی در پیشگیری از اعتیاد

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از رویکردهای علمی و تخصصی در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، تصریح کرد: نتایج این طرح می‌تواند به شناسایی نیازهای واقعی جامعه کارگری، تدوین برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای متناسب با شرایط هر واحد صنعتی و تقویت اقدامات پیشگیرانه کمک کند.

مشارکت جمعی و حفظ کرامت انسانی

ابراهیمی، با تأکید بر همکاری دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری، افزود: مقابله مؤثر با اعتیاد نیازمند مشارکت جمعی، آموزش مستمر و دسترسی مناسب به خدمات مشاوره‌ای و حمایتی است و در این مسیر، حفظ کرامت انسانی، رعایت محرمانگی اطلاعات و پرهیز از نگاه‌های انگ‌زننده از اصول مهم است.

وی تأکید کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای صنعتی و همکاری نهادهای تخصصی، توسعه برنامه‌های پیشگیرانه و ارتقای سلامت اجتماعی جامعه کارگری را با جدیت دنبال می‌کند.