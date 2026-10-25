به گزارش خبرنگار مهر، سعید خطیب زاده در نشست آیین گرامیداشت شهید خرازی گفت: ایده تأسیس موزه تاریخ دیپلماسی ایران از گذشته مطرح بوده و اقدامات اولیه آن نیز انجام شده بود، اما شرایط جنگی اخیر اجازه نداد این طرح در آن مقطع به مرحله اجرا برسد. امروز با نمایش محدود تعدادی از اسناد ارزشمند موجود در مجموعه و برخی اشیای مرتبط با دوران وزارت دکتر خرازی، گام نخست را در مسیر تحقق این ایده برمی‌داریم. امیدواریم در مراحل بعد بتوانیم موزه‌ای جامع برای معرفی و مستندسازی تاریخ دیپلماسی ایران ایجاد کنیم.



وی گفت: در کنار این اقدام، بازگشایی کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این کتابخانه که در سال ۱۳۱۰ تأسیس شده، از مراکز تخصصی و ارزشمند کشور در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است و طی دهه‌ها به فعالیت علمی و پژوهشی خود ادامه داده است. متأسفانه در جریان حمله رژیم صهیونیستی به کشورمان، فعالیت این مجموعه با وقفه‌ای طولانی مواجه شد. امروز خرسندیم که بار دیگر امکان بهره‌برداری از این ظرفیت علمی و پژوهشی فراهم شده است.



خطیب زاده افزود: اعتقاد دارم اهمیت این اقدامات فراتر از افتتاح یک مرکز اسنادی یا بازگشایی یک کتابخانه است. آنچه امروز شاهد آن هستیم، گامی در جهت تقویت حیات علمی و آکادمیک کشور، حفظ میراث تاریخی دیپلماسی ایران و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی پژوهشگران و نسل‌های آینده از این سرمایه ارزشمند است.



وی گفت: امیدوارم این اقدامات، با همراهی و حمایت همه عزیزان، مقدمه‌ای برای گسترش فعالیت‌های علمی و پژوهشی و معرفی هرچه بهتر تاریخ و تجربه دیپلماسی ایران باشد.