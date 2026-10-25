به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن‌لهونی، صبح یکشنبه در همایش ملی «بانوی کرد» در سنندج، ضمن خیرمقدم به مهمانان و شرکت‌کنندگان این رویداد، اظهار کرد: برگزاری چنین همایش‌هایی فرصتی برای بازشناسی جایگاه زنان در تاریخ مناطق کردنشین و معرفی نقش و خدمات آنان در عرصه‌های مختلف به جامعه است.

وی با اشاره به حضور زنان اثرگذار در تاریخ کردستان افزود: زنان این مناطق در دوره‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون حضور داشته‌اند و خدمات آنان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی بخشی از هویت تاریخی جامعه کرد را شکل داده است.

استاندار کردستان با اشاره به نقش زنان در شعر و ادبیات بیان کرد: بانوان برجسته‌ای در تاریخ مناطق کردنشین در حوزه شعر و ادبیات فعالیت کرده‌اند و در کنار آن، در عرصه تعلیم و تربیت نیز نقش مهمی داشته‌اند؛ زنانی که در حفظ فرهنگ و زبان و انتقال این میراث به نسل‌های بعد سهم قابل توجهی ایفا کرده‌اند.

زره‌تن‌لهونی با تأکید بر اینکه نقش زنان کرد به محیط خانواده محدود نبوده است، ادامه داد: در بخش‌هایی از تاریخ مناطق کردنشین، زنان در عرصه‌های اجتماعی و حتی حکمرانی حضور داشته‌اند و نمونه‌هایی از این نقش‌آفرینی را می‌توان در تاریخ منطقه اورامان نیز مشاهده کرد.

وی افزود: بازخوانی این تجربه‌های تاریخی و معرفی زنان اثرگذار می‌تواند به شناخت بهتر ظرفیت‌های بانوان و تقویت جایگاه آنان در جامعه امروز کمک کند.

همایش بانوی کرد زمینه‌ای برای معرفی زنان اثرگذار است

استاندار کردستان در ادامه با قدردانی از حوزه‌های علمیه خواهران استان و سایر دست‌اندرکاران برگزاری همایش ملی بانوی کرد گفت: تلاش برگزارکنندگان برای شکل‌گیری این رویداد و فراهم کردن زمینه مشارکت صاحب‌نظران و پژوهشگران قابل تقدیر است.

وی با اشاره به فراخوان مقاله و تشکیل کمیته‌های تخصصی برای بررسی آثار و انتخاب بانوان برگزیده اظهار کرد: آثار ارائه‌شده در این همایش با بررسی کمیته‌های مربوط انتخاب شده‌اند و معرفی بانوان برگزیده می‌تواند گامی مؤثر در شناساندن چهره‌های شاخص و توانمندی‌های زنان کرد باشد.

زره‌تن‌لهونی ابراز امیدواری کرد که این حرکت فرهنگی در سال‌های آینده با مشارکت گسترده‌تر دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه کردستان و دیگر مجموعه‌های فرهنگی ادامه پیدا کند و برگزاری دوره‌های بعدی با همکاری و همراهی نهادهای بیشتری همراه باشد.

وی همچنین از توجه رئیس‌جمهور به جایگاه زنان و ارسال پیام به همایش ملی بانوی کرد قدردانی کرد و گفت: توجه به ظرفیت‌های زنان و فراهم کردن زمینه معرفی توانمندی‌های آنان باید در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مورد اهتمام قرار گیرد.