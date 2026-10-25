نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو نسبتاً پایدار در خراسان شمالی است و پدیده غالب وزش باد و گاهی افزایش ابر خواهد بود.

وی در ادامه افزود: از اواخر وقت یکشنبه با عبور امواج کم‌ارتفاع سطوح میانی جو، به‌تدریج افزایش ابر و در پاره‌ای از نقاط استان به‌ویژه نیمه شمالی و جنوب شرق، بارش باران و با احتمال رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات مه‌گرفتگی پیش‌بینی می‌گردد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: اوج بارش‌ها صبح دوشنبه خواهد بود و تا اواخر وقت سه‌شنبه به‌صورت پراکنده و بیشتر در شرق و شمال شرق ادامه خواهد داشت و بعد از آن به‌تدریج کاهش ابر و از چهارشنبه تا پایان هفته جو پایدار و پدیده غالب وزش باد خواهد بود.

داداشی بیان کرد: از لحاظ دمایی با توجه به افزایش ابر، افزایش نسبی دمای کمینه تا صبح چهارشنبه قابل انتظار است.

وی در خصوص وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته گفت: سردترین نقطه استان از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۶ و بیشینه آن ۲۲ درجه سانتی‌گراد بوده است.