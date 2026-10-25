عراقچی: امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی در آیین گرامیداشت شهید خرازی اظهار داشت: همانطور که کتابخانه را بازسازی کردم انشالله ایران را هم به همین شکل بازسازی خواهیم کرد.



وی ادامه داد: در وصف شهید خرازی صحبتها زیاد است و من از یک خصوصیت ایشان صحبت میکنم، خصوصیت بارز ایشان عقلانیت انقلابی بود.

وی افزود: آقای دکتر خرازی مرد گفتگو و مرد دیپلماسی بود. در کنار این خصوصیت، روحیه انقلابی او از دیگر خصایص اخلاقی او بود و ایشان از صمیم قلب به ارمانهای انقلاب معتقد بود.



وزیر امور خارجه گفت: دیپلمات انقلابی عبارت برازنده برای شهید خرازی بود.حتی بعد از دوران وزارت در سمت مشاور مقام معظم رهبری باقی ماند. شورای راهبردی که بازوی مشورتی برای رهبرانقلاب بود را مدیریت میکرد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه آخرین بار من شهید خرازی را در نشست مطالعاتی ایران و کشورهای عربی در دوحه دیدم، افزود: ایشان در آن جلسه نکات تاریخی از سیاست خارجه ما بیان فرمودند. ایشان گفتند «شکوفایی یک منطقه بیش از هر چیز مستلزم تعهد کشورهای آن به صلح است. امنیت جمعی باید بدون دخالت خارجی و از درون منطقه شکل بگیرد. از نظر ما همسایگان رقیب نیستند و ایران آماده گفتگوهای دوجانبه و چندجانبه برای کاهش سوءتفاهمات است.



وزیر امور خارجه بیان کرد: یک‌سال بعد از این سخنان و بعد از ۲ جنگ بنده عرض می‌کنم سیاست ما همین سیاست است و تغییر نکرده است. ما همچنان معتقدیم که منطقه ما باید برخوردار از صلح درون‌زا و بدون دخالت خارجی باشد. جنگ‌های یک سال اخیر یک نقطه عطف در تاریخ منطقه است و همه ساختارهای موجود را به هم ریخته است. این واقعیت است و هیچ چیزی مثل گذشته نخواهد بود.

عراقچی تصریح کرد: ساختاری که متکی به دخالت خارجی بود اکنون فرو ریخته و پایگاه‌های خارجی هیچ‌وقت صلح و امنیت نیاورد، بلکه برعکس دلیل ناامنی آنان همین پایگاه‌ها بود. وجود این پایگاه باعث امنیت نشد و این تفکری است که اکنون درباره‌اش صحبت می‌شود.

وی ادامه داد: تنها عامل جنگ طلب در منطقه ما که همواره به دنبال جنگ و جنگ افروزی است، رژیم صهیونیستی است. اینها درس‌هایی است که از دو جنگ گرفته شده است و منطقه به دنبال بازنگری در نگاه خودش است. از حرکتی که دنبال امنیت درون‌زا باشد استقبال می‌کنیم. کشورهایی که به دنبال تامین امنیت خودشان بین خودشان هستند حرکت درستی است. منطقه ما باید به سمتی حرکت کند که حضور نیروهای خارجی به صفر برسد. این نیروها برای امنیت اسرائیل به منطقه آمده‌اند و تداوم حضور آنان چیزی جز ناامنی ندارد.



عراقچی تاکید کرد: همچنین ثابت شد این نیروها قادر به حفاظت از اسرائیل، کشورهای میزبان و خودشان نیستند. آمارهای پنتاگون را ببینید. بنابراین همان سیاستی که دکتر خرازی گفتند همچنان سیاست اصولی ماست و امنیت منطقه باید توسط کشورهای منطقه تامین شود. ایران برای شکل دهی به این آماده است و هیچ راهی جز این وجود ندارد.

وی گفت: همه مسائل منطقه به هم گره خورده است و نمیشود در گوشه ای جنگ و درگیری باشد و در گوشه ای دیگر انتظار صلح داشته باشیم.



وی افزود: ما با همه میانجی ها تاکید کردیم خاتمه این جنگ باید در همه جبهه ها باشند. همه باید بپذیرند در منطقه تغییرات بنیادین صورت گرفته و دیگر هیچ چیزی قبل از جنگ ۴۰ روزه نخواهد بود.



عراقچی تصریح کرد: تنگه هرمز برای دهه ها باز بوده و نه ایران‌و نه عمان هیچ مانعی برای عبور و مرور ایجاد نکردند بلکه امنیت برقرار کردند و محیط زیست را مراقبت کردند اما جنگ اخیر همه چیز را تغییر داد . اداره تنگه هرمز همچون سابق نخواهد بود.



وی گفت: این روزها حرف از جنگ دوباره زده میشود من از الان به بعد از جنگ فکر می کنم جنگ چه بشود چه نشود سیاست های ما سرجای خودش است.ما آماده همکاری با همه کشورهای منطقه هستیم، سیاست ما این بوده و هست. تلاش داریم به یک تفاهم مشترک در خصوص ساختار جدید امنیتی در منطقه برسیم و این به نفع همه ماست.