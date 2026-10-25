به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن یادگارزایی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اشتغال ایجادشده در حوزه‌های مختلفی از جمله دام و طیور، زراعت، باغبانی، آب و خاک و سایر فعالیت‌های مرتبط شکل گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی سیستان‌وبلوچستان با تأکید بر اینکه جذب مؤثر تسهیلات، توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت از طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا نقش مهمی در افزایش فرصت‌های شغلی دارد، افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های متنوع بخش کشاورزی استان، تحقق کامل تعهد اشتغال سال ۱۴۰۵ با برنامه‌ریزی دقیق، تسریع در اجرای طرح‌ها، جذب هدفمند تسهیلات و تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌قابل حصول است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پیگیری مستمر طرح‌های اشتغال‌زا و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌تواند ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، به رونق تولید و توسعه اقتصادی استان کمک شایانی کند.

