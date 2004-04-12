افشاي جزئيات استعفاي وزير كشور عراق

به گزارش خبرگزاري مهر، اين منابع اعلام كردند نوري بدران وزير كشور عراق پس از آنكه بارها در پي اختلافات موجود با حكومت ائتلاف براستعفاي خود تاكيد مي كرد، به اين دليل بود كه حكومت ائتلاف هيچ گونه همكاري با وزير مستعفي براي كنترل وضع امنيتي نكرد تا پرونده امنيتي همچنان تحت كنترل و سيطره اشغالگران باشد.

در عين حال برخي منابع شوراي انتقالي از زاويه ديگري به دلايل استعفاي وزير كشور پرداختند، به گفته آنها نوري بدران در گيرودار مانورهاي سياسي مربوط به انتخاب نخست وزير آينده قرباني شده است.

وي قرباني درگيري قابل پيش بيني ميان اياد علاوي دبير كل جنبش وفاق ملي و احمد چلبي رئيس كنگره ملي عراق بر سرپست نخست وزيري حكومت آينده عراق شد كه يكي از پست هاي مهم حكومت انتقالي موقت عراق بوده كه قرار است پس از 30 ژوئن(10 تير) تشكيل شود.

به نوشته الحيات، با توجه به اينكه وزارت كشور سهم جريان هاي شيعه عراق است به نظر مي رسد با واگذاري اين پست به سمير الصميدعي سني مذهب، اعضاي شيعه شوراي حكومت انتقالي اهمال و كوتاهي جنبش وفاق ملي به رهبري علاوي را در از دست دادن اين پست و افتادن آن در دست سني ها زير سوال ببرند.

نكته قابل ذكر اين استكه آيا نوعي تباني صورت گرفته تا نخست وزير شدن اياد علاوي در آينده تضمين شود.در اين باره منابع جنبش الوفاق نظر ديگري دارند، به اعتقاد آنها يكي از دلايل كناره گيري علاوي از رياست كميته امنيتي شوراي حكومت انتقالي اعتراض وي به گرفتن پست وزارت كشور از جنبش تحت رياست وي(وفاق ملي) بود.

اين منابع افزودند: بدران يكي از اعضاي شوراي رهبري جنبش الوفاق است كه يك روز پيش از ارائه استعفايش با پل برمر حاكم منصوب آمريكا ديدار كرد.ديدار وي پس از آن صورت گرفت كه اخبار ارسالي در مورد عملكرد بدران به برمر باعث برداشت منفي از عملكرد وزارت كشور و شخص وي شد تا حدي كه برمر به دنبال فرد ديگري براي وزارت كشور بود اما بدران ناگهان درديدار با برمر متوجه شد، تمام اخبار مربوط به ضعف عملكرد وزارت تحت امرش كه منجر به برداشت منفي برمر از وي شد از طريق كميته امنيتي شوراي حكومت انتقالي به رياست اياد علاوي صورت گرفت .

علاوي تلاش كرد برمر را متقاعد به تصدي پست وزارت دفاع كند و اين مساله با قرباني شدن بدران بر اين اساس صورت گرفت كه دو شخصيت شيعه نزديك به علاوي نمي توانند در دوجاي مهم و حساس (دفاع و كشور) به كار گمارده شوند.

يكي ديگر از علت قرباني شدن بدران اين بود كه فعاليت علاوي و بدران در مناصب خود(كميته امنيتي و وزارت كشور) منجر به كاهش قدرت علاوي در رقابت براي رسيدن به پست نخست وزيري عراق مي شد، پستي كه احمد چلبي رئيس كنگره ملي، جلال طالباني رهبر اتحاديه ميهني كردستان و عادل عبدالمهدي نماينده مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق هم براي رسيدن به آن تلاش مي كنند.

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