به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی‌شریف، در مراسم تجلیل از ۵۵ مربی ورزشی، رؤسای هیئت‌ها و مسئولان سالن‌های ورزشی شهرداری، ورزش را سرمایه‌گذاری برای سلامت و آینده شهر دانست و بر نقش مربیان در پرورش نسل جوان و کسب موفقیت‌های ملی و جهانی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مربیان در افتخارآفرینی ورزشکاران و شناساندن نام قرچک در عرصه‌های مختلف، اظهار کرد: آینده جوانان و نوجوانان در عرصه ورزش به دستان مربیان سپرده شده است و آنان در کنار آموزش‌های ورزشی، در انتقال مهارت‌های حیاتی زندگی و کاهش معضلات اجتماعی نیز نقش مهمی دارند.

شهردار قرچک با اشاره به مسئولیت مدیریت شهری در توسعه امکانات ورزشی افزود: وظیفه مدیریت شهری، ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات ورزشی است و تلاش می‌کنیم با احداث سالن‌ها و توسعه زیرساخت‌ها، سرانه ورزشی شهر را ارتقا دهیم.

خرمی‌شریف همچنین با تأکید بر ظرفیت‌های قرچک در حوزه ورزش خاطرنشان کرد: مسئولان سالن‌ها و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری باید با حفظ کیفیت اماکن ورزشی، شرایط استفاده همه اقشار جامعه از این امکانات را فراهم کنند.

وی در ادامه از برگزاری موفق هفتمین دوره المپیاد ورزشی قدردانی کرد و همکاری هیئت‌های ورزشی و مربیان را در برگزاری این رویداد مؤثر دانست.