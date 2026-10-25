شناسایی حدود هزار حلقه چاه غیرمجاز فعال در جنوب غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، پیام کلانتری، در جمع خبرنگاران، از شناسایی حدود هزار حلقه چاه غیرمجاز فعال در بهارستان و رباط کریم خبر داد و گفت: سفره‌های آب زیرزمینی منطقه به‌شدت آسیب دیده‌اند و دیگر توان تأمین آب با کیفیت و کمیت گذشته را ندارند.

کلانتری با اشاره به وابستگی این منطقه به منابع آبی خارج از محدوده، اظهار کرد: برخلاف تصور برخی شهروندان، رباط‌کریم و بهارستان تأمین‌کننده آب تهران نیستند، بلکه برای تأمین آب شرب و کشاورزی به منابع بالادستی، از جمله کانال نواب، پساب تصفیه‌خانه فیروزبهرام و خطوط انتقال آب سد کرج وابسته‌اند.

رئیس اداره منابع آب رباط‌کریم و بهارستان با بیان اینکه فعالیت چاه‌های غیرمجاز برداشت از منابع زیرزمینی را تشدید می‌کند، افزود: بخش قابل‌توجهی از چاه‌هایی که مسدود شده‌اند، برای آبیاری باغ‌ها، ویلاها و مصارف شخصی مورد استفاده قرار می‌گرفتند؛ با این حال، تداوم فعالیت صدها چاه غیرمجاز نشان می‌دهد مقابله با برداشت‌های غیرقانونی همچنان ادامه دارد.

وی همچنین به اقدامات مرتبط با تغذیه مصنوعی سفره‌های آب زیرزمینی اشاره کرد و گفت: در فصل سرد سال، بخشی از پساب تصفیه‌شده به بستر رودخانه‌های فصلی، از جمله سالچای و شور، هدایت می‌شود تا به تقویت منابع آب زیرزمینی کمک کند.

کلانتری با تأکید بر ضرورت صیانت از ذخایر آبی منطقه خاطرنشان کرد: ادامه برداشت‌های غیرمجاز می‌تواند وضعیت بحرانی سفره‌های زیرزمینی را وخیم‌تر کند و مدیریت این شرایط، مستلزم تداوم مقابله با تخلفات و کنترل برداشت از منابع آب است.