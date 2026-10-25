گوگل بی سروصدا شماره موبایل کاربر را به حساب اندروید متصل کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، اسناد پشتیبانی گوگل نشان می‌دهد این شرکت در جریان فرایند تنظیمات، شماره موبایل کاربران را به‌طور خودکار احراز هویت می‌کند و آن را به تمام حساب‌های گوگل فعال روی دستگاه، از جمله حساب‌های کاری و ثانویه، اضافه می‌کند.

به گفته گوگل، این فرایند قابلیت‌هایی مانند بازیابی حساب کاربری و پیام‌رسانی RCS را فعال می‌کند؛ با این حال، این شرکت توضیح دقیقی نداده است که چرا شماره موبایل کاربران باید به تمام حساب‌های آن‌ها اضافه شود.

نشریه اندروید اتوریتی متوجه شده است که مستندات پشتیبانی گوگل بین اوت تا اکتبر ۲۰۲۵ اصلاح شده‌اند تا مشخص شود احراز هویت شماره موبایل به‌طور پیش‌فرض انجام می‌شود. همچنین، در گزارش تغییرات سرویس گوگل پلی در ۸ سپتامبر ۲۰۲۵، احراز هویت شماره موبایل به‌عنوان فرایندی خودکار معرفی شده است.

با این حال، بسیاری از کاربران زمانی متوجه این تغییر شدند که ایمیل‌هایی از نشانی noreply-phone-verification@google.com دریافت کردند که در آن‌ها اعلام شده بود شماره موبایلشان احراز هویت شده است.

بر اساس صفحه پشتیبانی گوگل، این سازوکار حساب‌های فعلی و آینده و همچنین شماره‌های موبایل مشابه را پوشش می‌دهد. به این ترتیب، هر حساب گوگلی که در آینده به دستگاه اضافه شود، به شماره‌های موبایل موجود روی آن مرتبط خواهد شد. همچنین، با تعویض سیم‌کارت، شماره جدید نیز در حساب‌های کاربری ثبت می‌شود.

گوگل و اپراتورهای مخابراتی این شماره‌ها را به‌صورت دوره‌ای دوباره احراز هویت می‌کنند؛ فرایندی که ممکن است هزینه‌هایی برای کاربران به همراه داشته باشد. مدیریت این تنظیمات نیز فقط از طریق تلفن همراه امکان‌پذیر است.

این سازوکار از آن جهت قابل توجه است که احراز هویت شماره موبایل، قابلیت Better Sharing on Google را نیز برای حسابی که کاربر وارد آن شده است، فعال می‌کند. گوگل اعلام کرده است این فرایند از تماس‌های ویدئویی، ارسال پیام و دریافت اعلان‌های مربوط به محتوای ارسال‌شده به شماره موبایل، از جمله عکس‌ها، پشتیبانی می‌کند.

علاوه بر این، قابلیت‌هایی مانند ورود به حساب با شماره موبایل، یافتن دستگاه گم‌شده، خدمات مکان‌یابی اضطراری و Quick Share نیز به شماره موبایل احراز هویت‌شده وابسته هستند.