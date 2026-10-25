به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح یکشنبه در دیدار با حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌های کشور، انتقال زندان تبریز را از اولویت‌های مدیریت استان دانست و بر ضرورت فراهم‌کردن زمینه اجرای این طرح با توجه به ملاحظات شهرسازی و موقعیت جغرافیایی زندان فعلی تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای تکمیل زندان جدید تبریز، استفاده از ظرفیت مولدسازی را یکی از راهکارهای پیشبرد این پروژه عنوان کرد و گفت: در همین راستا، معاونت عمرانی استانداری مأمور پیگیری موضوع شده است.

استاندار آذربایجان‌شرقی همچنین بر همکاری میان مدیریت استان و مجموعه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد و توجه به اقدامات پیشگیرانه را از رویکردهای مورد پیگیری استان دانست.

سرمست با بیان اینکه کاهش زمینه‌های وقوع جرم باید در کنار اجرای قوانین مورد توجه قرار گیرد، رعایت حقوق زندانیان و حفظ کرامت انسانی آنان را ضروری خواند و بر برخورد انسانی با زندانیان تأکید کرد.

پیشرفت ۵۰ درصدی فاز نخست زندان جدید تبریز

رئیس سازمان زندان‌های کشور نیز در این دیدار، انتقال زندان تبریز به خارج از محدوده شهری را از مطالبات مهم مردم این شهر عنوان کرد و از پیگیری برای تکمیل پروژه زندان جدید خبر داد.

حیدر آسیابی با اشاره به اینکه اجرای این پروژه از سال ۱۳۹۱ آغاز شده است، اظهار کرد: فاز نخست زندان جدید تبریز در حال حاضر ۵۰ درصد پیشرفت دارد و این پروژه در مقایسه با طرح‌های مشابه در سایر کلان‌شهرها از وضعیت پیشرفت بهتری برخوردار است.

رئیس سازمان زندان‌های کشور بهره‌برداری از فاز نخست را زمینه‌ساز انتقال زندان فعلی تبریز دانست و افزود: تمرکز اصلی سازمان بر تکمیل این مرحله و فراهم‌کردن شرایط بهره‌برداری از آن قرار دارد.

وی با اشاره به الزام قانونی انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، استفاده از ظرفیت مولدسازی را از برنامه‌های جدی سازمان زندان‌ها برای تأمین منابع و پیشبرد پروژه‌های عمرانی این حوزه برشمرد و ابراز امیدواری کرد زندان جدید تبریز در کمتر از یک سال آینده به بهره‌برداری برسد.

پیگیری پروژه‌های زندان مراغه و میانه

رئیس سازمان زندان‌های کشور در ادامه از پیگیری طرح‌های مربوط به زندان‌های مراغه و میانه خبر داد و اعلام کرد که استفاده از ظرفیت مولدسازی برای پیشبرد این پروژه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت جمعیت کیفری در آذربایجان‌شرقی مدعی شد که این استان و شهر تبریز در مقایسه با سایر کلان‌شهرها از کمترین جمعیت زندانی کیفری برخوردارند.

آسیابی اقدامات انجام‌شده در آذربایجان‌شرقی برای حمایت از خانواده‌های زندانیان را نیز مورد اشاره قرار داد و این استان را الگویی برای سایر استان‌ها در این زمینه توصیف کرد.