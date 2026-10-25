مرحله داوری نخستین رویداد ملی عکاسی معماری «دالان» انجام شد

حامد پاسبانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نامگذاری کاشان به نام شهر خلاق معماری در جهان از طرف یوسنسکو اظهار کرد: در همین راستا نخستین رویداد ملی عکاسی معماری دالان در کاشان برگزار می شود.

وی ابراز کرد: مرحله داوری نهایی نخستین رویداد ملی عکاسی معماری «دالان»، که به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان و با همکاری خانه هنر «رویداد» در حال برگزاری است، با حضور هیئت داوران به پایان رسید و آثار برگزیده برای حضور در نمایشگاه نهایی مشخص شدند.

دبیر اجرایی نخستین رویداد ملی عکاسی معماری دالان ابراز کرد: در مرحله نخست، بیش از ۱۲۰۰ اثر از ۱۴۰ عکاس از سراسر کشور توسط هیئت انتخاب بررسی شد و در نهایت آثار راهیافته به مرحله داوری نهایی رسیدند، در این مرحله، صادق میری، سعید محمودی‌ازناوه و پرهام رئوفی، آثار راهیافته را در سه بخش «تک‌عکس»، «مجموعه‌عکس» و بخش ویژه «معماری در شب» بررسی کردند که در پایان، ۳۲ اثر برای حضور در نمایشگاه برگزیده شدند.

وی افزود: محورهای این دوره شامل معماری تاریخی و معاصر، ارتباط انسان و معماری، حفاظت از میراث، هویت شهری، گردشگری، سازه‌های کهن مانند آب‌انبارها و بادگیرها و همچنین معماری شبانه با تأکید بر نورپردازی است.