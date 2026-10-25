به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی صبح یکشنبه در نشست بررسی پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی شهرستان بیجار، با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی اظهار کرد: رفع موانع اجرایی، تأمین منابع مالی و پیگیری مشکلات پروژه‌های نیمه‌تمام از اولویت‌هایی است که باید با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

وی با اشاره به پروژه تعریض محور یاسوکند با مشارکت شرکت معادن بخش کرانی افزود: معارضان ملکی، تعیین محدوده اراضی مورد نیاز و تداخل تأسیسات زیربنایی از جمله خطوط انتقال گاز و تیرهای برق، از موانع پیش‌روی اجرای این پروژه است که باید برای رفع آن‌ها هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مرتبط انجام شود.

فرماندار بیجار با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف موانع موجود در مسیر اجرای این طرح بیان کرد: تعیین دقیق محدوده مسیر، شناسایی مالکان، انجام کارشناسی و ارزیابی اراضی و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط، از اقدامات ضروری برای فراهم‌کردن زمینه ادامه عملیات اجرایی پروژه است.

کاظمی همچنین با اشاره به مشکلات مالی پیمانکاران و ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات آنان گفت: بررسی و تأیید صورت‌وضعیت‌ها و پیگیری تأمین منابع مالی باید با جدیت دنبال شود تا مشکلات ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی شهرستان را با وقفه مواجه نکند.

وی با اشاره به محدودیت فصل کاری و احتمال بارندگی، تسریع در اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت راه‌های روستایی و محورهای آماده آسفالت را ضروری دانست و افزود: پیگیری تأمین قیر، اعتبارات مورد نیاز و ماشین‌آلات اجرایی باید در اولویت قرار گیرد تا از فرصت باقی‌مانده برای پیشبرد پروژه‌ها استفاده شود.

فرماندار بیجار همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف بخش‌های باقی‌مانده پروژه‌ها و استفاده از ظرفیت پیمانکاران توانمند تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان فرمانداری، نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی، اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان و سایر دستگاه‌های مرتبط، نقش مهمی در رفع موانع و تسریع در تکمیل طرح‌های راه‌سازی شهرستان دارد.

همچنین در این نشست مقرر شد موضوعات مرتبط با اجرای پروژه تعریض محور یاسوکند، رفع معارضان ملکی، تعیین سازوکار همکاری طرف‌های مشارکت‌کننده و پیگیری مطالبات پیمانکاران از طریق دستگاه‌های مسئول دنبال شود.