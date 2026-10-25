معاون وزیر آموزش و پرورش: شهادت آغاز مسیر تعالی شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، صادق حسین‌زاده ملکی صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای دانش‌آموز و فرهنگی استان گلستان، با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای اخیر اظهار کرد: شهدا با ایثار و فداکاری خود فصل تازه‌ای در تاریخ ملت ایران و ملت‌های آزادی‌خواه جهان گشودند و نام و راه آنان در حافظه تاریخی ملت‌ها ماندگار خواهد ماند.

وی در ادامه با نقل خاطره‌ای از دیدار یکی از عارفان با خانواده یک شهید دانش‌آموز، به جایگاه معنوی شهدا پرداخت و افزود: در آن دیدار، شخصیت عارف بارها از پدر و مادر شهید درخواست کرده بود که از فرزندشان بخواهند برای او دعا کند و شفاعتش را نزد خداوند بخواهد؛ موضوعی که نشان‌دهنده باور عمیق به جایگاه معنوی شهداست.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به آیه ۱۶۹ سوره آل‌عمران، «وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقونَ»، گفت: قرآن کریم به‌صراحت از حیات شهدا نزد پروردگار سخن می‌گوید و این آیه از مهم‌ترین آموزه‌های دینی درباره جایگاه شهادت است.

حسین‌زاده ملکی با تشریح تفاوت میان زندگی دنیوی و حیات اخروی انسان اظهار کرد: فرصت زندگی در دنیا، زمینه‌ای برای ساختن آینده ابدی انسان است و هر فرد با انتخاب‌ها و اعمال خود، مسیر سعادت یا شقاوت خویش را رقم می‌زند؛ از این رو، بهره‌گیری درست از فرصت عمر و انجام اعمال نیک اهمیت فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه شهادت در نگاه قرآنی به معنای پایان حیات معنوی نیست، افزود: بر اساس آموزه‌های دینی، شهدا از جایگاهی ویژه نزد پروردگار برخوردارند و شهادت می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی آنان به مراتب والای معنوی باشد.

معاون وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اشتیاق رهبر شهید انقلاب به مقام شهادت، خاطرنشان کرد: توجه به جایگاه شهدا و آرزوی رسیدن به این مقام، ریشه در شناخت منزلت شهادت و حیات معنوی شهید دارد؛ منزلتی که در فرهنگ اسلامی جایگاهی ویژه دارد.

حسین‌زاده ملکی همچنین با اشاره به خاطره‌ای از یک مستند تلویزیونی درباره شناسایی محل دفن یک شهید گمنام پس از سال‌ها، بر اهمیت پیوند عاطفی خانواده‌ها با شهدا تأکید کرد و گفت: زنده نگه‌داشتن یاد شهدا، علاوه بر پاسداشت فداکاری آنان، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت معنویت و ارتباط نسل جدید با ارزش‌های دینی و انقلابی باشد.

وی با اشاره به حضور دانش‌آموزان و فرهنگیان در مراسم بزرگداشت شهدا افزود: در چنین مجالسی، فرصتی فراهم می‌شود تا نسل جوان با سیره و آرمان‌های شهدا آشنا شود و نقش آنان را در شکل‌گیری هویت ملی و دینی کشور بهتر بشناسد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به شمار شهدای فرهنگی و دانش‌آموز استان گلستان گفت: این استان ۱۱۰ شهید فرهنگی و ۴۹۰ شهید دانش‌آموز تقدیم کرده است و یاد و خاطره این شهدا باید در برنامه‌های تربیتی و فرهنگی مدارس زنده نگه داشته شود.

حسین‌زاده ملکی در پایان با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در میان دانش‌آموزان، خاطرنشان کرد: آشنایی نسل جوان با زندگی و سیره شهدا باید از سطح برگزاری مراسم فراتر برود و به الگویی عملی در رفتار، مسئولیت‌پذیری، تحصیل و خدمت به جامعه تبدیل شود.