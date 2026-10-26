به گزارش خبرنگار مهر، مس رفسنجان هفته گذشته به دلیل تعیین‌تکلیف نشدن بدهی‌های خود و تسویه‌نشدن مطالبات، اجازه حضور در دیدار هفته نخست لیگ برتر والیبال را از سوی سازمان لیگ دریافت نکرد و مسابقه این تیم برگزار نشد؛ اتفاقی که حالا با ادامه مشکلات مالی، خطر حذف زودهنگام نماینده رفسنجان از رقابت‌ها را جدی‌تر کرده است.

در صورت حذف مس رفسنجان از لیگ برتر والیبال، تعداد تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها که فصل جاری با حضور ۱۶ تیم آغاز شده است، به ۱۵ تیم کاهش خواهد یافت. با توجه به اینکه سازمان لیگ برای تیم‌های غایب و بدهکار مقررات انضباطی در نظر گرفته، باید دید در صورت قطعی‌شدن حذف مس، فدراسیون والیبال چه تصمیمی درباره ادامه مسابقات و نحوه برگزاری لیگ اتخاذ خواهد کرد.

فرشاد تفکری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مشکلات مالی این باشگاه و احتمال حذف تیم والیبال از لیگ برتر اظهار داشت: مشکلات مالی فقط مختص والیبال نیست و سایر رشته‌های ورزشی را هم درگیر کرده است. بخشی از این مشکلات به اتفاقات و بدهی‌های انباشته‌شده از سال ۱۴۰۰ برمی‌گردد و ما از طریق شرکت ملی صنایع مس ایران و کمیته ورزش این شرکت، پیگیر تسویه بدهی‌ها هستیم.

وی افزود: حدود ۴۰ روز است که حساب‌های باشگاه مسدود شده است. این موضوع به احکامی مربوط می‌شود که در پی شکایت‌های مطرح‌شده درباره برخی پروژه‌های عمرانی، از جمله چمن ورزشگاه و هتل نیمه‌تمام مجموعه ورزشی صنعت مس رفسنجان، صادر شده و ارتباطی با بازیکنان، مربیان و تیم ندارد. در این مدت پیگیری‌های زیادی انجام داده‌ایم و امیدواریم با حمایت مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، مشکلات مالی برطرف شود و باشگاه به شرایط عادی بازگردد.

مدیرعامل مس رفسنجان با اشاره به احتمال حذف تیم والیبال این باشگاه از لیگ برتر تصریح کرد: اگر نتوانیم بدهی‌ها را تسویه کنیم و پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه باز نشود، در صورت غیبت در مسابقه هفته دوم، طبق آیین‌نامه و دستورالعمل‌های فدراسیون والیبال از جدول رقابت‌ها کنار گذاشته خواهیم شد. امیدواریم بدهی‌ها تا روز چهارشنبه تسویه شود و بتوانیم به لیگ برگردیم؛ البته باید امیدوار باشیم و پیگیری‌ها را ادامه دهیم.

تفکری درباره تلاش باشگاه برای کاهش تعهدات مالی نیز گفت: در برخی پرونده‌ها، از جمله قرارداد دو بازیکن صربستانی، تلاش کردیم با مذاکره به توافق برسیم و از تحمیل هزینه‌های بیشتر به باشگاه جلوگیری کنیم. در مورد بازیکنان داخلی نیز با توجه به شرایط مالی باشگاه، مذاکراتی انجام دادیم و شرایط را برای آن‌ها توضیح دادیم تا تعهداتی متناسب با توان مالی باشگاه داشته باشیم که در نهایت بازیکنان از تیم جدا شدند و به باشگاه دیگر پیوستند. ما چاره‌ای نداشتیم و باید هزینه‌ها را کمتر می‌کردیم.

وی با اشاره به وضعیت تیم فوتبال مس رفسنجان خاطرنشان کرد: تیم والیبال از مشکلات مالی باشگاه مستثنا نیست، اما تلاش می‌کنیم این بحران به تیم فوتبال سرایت نکند؛ چراکه شرایط تیم فوتبال مس رفسنجان خوب است و نمی‌خواهیم مشکلات مالی، وضعیت آن را نیز تحت تاثیر قرار دهد.