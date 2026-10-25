عدم پرداخت سه ماه حقوق کارگران بازیافت در برخی مناطق تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، ناصر امانی گفت: شهرداران دو منطقه، ضمن تأیید این موضوع، از «قلدری» پیمانکار و ادعای ارتباط او با مسئولان بالادستی سخن گفته‌اند.

وی با بیان اینکه تذکرش درباره حقوق کارگران است، اظهار کرد: فکر می‌کنم عزیزان به خاطر داشته باشند که چندین بار در صحن شورا درباره این شیوه ساماندهی پیمانکاران پسماند در شهرداری تذکر داده‌ام و گفته‌ام واگذاری سه یا چهار منطقه بزرگ به یک پیمانکار، اقدامی اشتباه و آسیب‌زاست.



امانی ادامه داد: فعلاً به تبعات این موضوع در زمینه نظافت و نگهداشت شهر نمی‌پردازم؛ اما درباره نحوه برخورد با کارگران، روز سه‌شنبه به من گزارش دادند که در سه منطقه بزرگ شهر، حقوق کارگران پسماند خشک به مدت سه ماه پرداخت نشده است.

تذکر پس از تماس و مکاتبه با مسئولان شهرداری

عضو شورای شهر تهران درباره روند پیگیری موضوع توضیح داد: روش من همواره این بوده است که ابتدا با مسئول مربوطه در شهرداری تماس بگیرم و موضوع را جویا شوم. اگر مسئله حل شود، الحمدلله وظیفه‌ام را انجام داده‌ام؛ اگر حل نشود، مکاتبه می‌کنم و اگر از مکاتبه نیز نتیجه نگیرم، تذکر می‌دهم. امروز این دو مرحله را پشت سر گذاشته‌ام.



وی افزود: برای پیگیری موضوع، با شهرداران مناطق ۵، ۲۱ و ۲۲ تماس گرفتم. البته موفق نشدم با آقای خسروی صحبت کنم، اما با شهرداران مناطق ۵ و ۲۱ گفت‌وگو کردم. گفتم گزارشی به من رسیده است مبنی بر اینکه حقوق کارگران پسماند خشک منطقه شما سه ماه پرداخت نشده است. گفتند: بله، آقای امانی، درست است.



روایت امانی از پاسخ شهرداران: پیمانکار «قلدری» می‌کند



امانی در ادامه، پاسخ شهرداران درباره علت پرداخت‌نشدن حقوق کارگران را چنین نقل کرد: پرسیدم چرا، گفتند پیمانکاری در اینجا داریم که از بالا معرفی شده و آمده است و هنگامی که با او صحبت می‌کنیم، قلدری می‌کند. قلدری عین تعبیری بود که شهرداران مناطق به کار بردند. گفتند خود را به افراد صاحب‌نفوذ منتسب می‌کند.



وی تأکید کرد: برداشت و تعبیر من از این صحبت‌ها این است که جرئت برخورد با او را ندارند؛ چراکه قرارداد این پیمانکار با سازمان مدیریت پسماند است.



عضو شورا با اشاره به مکاتبه خود با معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران گفت: باور کنید روز چهارشنبه کاری داشتم، اما آن را رها کردم، به دفترم آمدم و برای آقای شنگی نامه نوشتم. همین‌جا نیز به ایشان خوشامد می‌گویم و برایشان آرزوی موفقیت دارم؛ البته پیش‌تر تلفنی به ایشان تبریک گفته‌ام.

امانی در بخش دیگری از تذکر خود، خطاب به رئیس شورای شهر تهران اظهار کرد: آقای چمران، علاوه بر این، ۱۰ تا ۱۵ نفر از کارگران خدماتی سازمان مدیریت پسماند و ۲۰ نفر از کارگران خدماتی که وظیفه جمع‌آوری حیوانات، مشخصاً موش‌ها، را در سطح شهر بر عهده داشته‌اند، یک ماه است که از کار برکنار و کنار گذاشته شده‌اند.

وی با تأکید بر پیامدهای این تصمیم برای خانواده‌های کارگران گفت: در شرایط کنونی، چنین برخوردی شایسته نیست. خانواده‌های این افراد آسیب می‌بینند. این کارگران همسر و فرزند دارند و چندین سال در شهرداری کار کرده‌اند. خواهش می‌کنم مدیریت سازمان پسماند و معاونت مربوطه به این موضوع نیز رسیدگی کنند.