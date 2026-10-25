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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

اعزام ۵ تیم امدادی جمعیت هلال‌احمر اردبیل به روستاهای بیله‌سوار

اعزام ۵ تیم امدادی جمعیت هلال‌احمر اردبیل به روستاهای بیله‌سوار

اردبیل-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل از اعزام ۵ تیم عملیاتی جمعیت هلال احمر استان اردبیل و تخلیه ۱۲منزل مسکونی در روستاهای شهرستان بیله سوار بر اثر آبگرفتگی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج آقایی، با اعلام آماده‌باش کامل نیروهای امدادی در پی بارش شدید باران و آبگرفتگی منازل روستایی شهرستان بیله سوار اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش اولیه، ۵ تیم امدادی متشکل از ۱۴ نفر با بکارگیری ۳ دستگاه خودروی امدادی به مناطق حادثه دیده اعزام شدند و عملیات تخلیه آب از منازل روستایی با سرعت آغاز شد. وی در تشریح جزئیات این عملیات افزود: در روستاهای اودلو، گون پاپاق و گوگ تپه ۱۷ باب منزل مسکونی تخلیه شدند.

وی با اشاره به تجهیزات بکارگیری‌شده در این عملیات گفت: امدادگران از ۶ دستگاه پمپ آب برای تخلیه سریع آب منازل استفاده کردند.

به گفته آقایی عملیات امدادی در روستاهای شهرستان بیله سوار همچنان ادامه دارد و تیم‌های عملیاتی تا رفع کامل شرایط اضطراری در منطقه مستقر خواهند بود.

گفتنی است بارش باران از عصر دیروز در مناطق شمالی استان از جمله شهرستان بیله‌سوار آغاز شده و کماکان ادامه دارد.

کد مطلب 6988934

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