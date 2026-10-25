به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج آقایی، با اعلام آماده‌باش کامل نیروهای امدادی در پی بارش شدید باران و آبگرفتگی منازل روستایی شهرستان بیله سوار اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش اولیه، ۵ تیم امدادی متشکل از ۱۴ نفر با بکارگیری ۳ دستگاه خودروی امدادی به مناطق حادثه دیده اعزام شدند و عملیات تخلیه آب از منازل روستایی با سرعت آغاز شد. وی در تشریح جزئیات این عملیات افزود: در روستاهای اودلو، گون پاپاق و گوگ تپه ۱۷ باب منزل مسکونی تخلیه شدند.

وی با اشاره به تجهیزات بکارگیری‌شده در این عملیات گفت: امدادگران از ۶ دستگاه پمپ آب برای تخلیه سریع آب منازل استفاده کردند.

به گفته آقایی عملیات امدادی در روستاهای شهرستان بیله سوار همچنان ادامه دارد و تیم‌های عملیاتی تا رفع کامل شرایط اضطراری در منطقه مستقر خواهند بود.

گفتنی است بارش باران از عصر دیروز در مناطق شمالی استان از جمله شهرستان بیله‌سوار آغاز شده و کماکان ادامه دارد.