شهردار مشهد:۸۵ درصد ابرپروژه ملی قطار شهری مشهد بومی سازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قلندر شریف صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مشهد، با اشاره به فعالیت‌های شورای ششم و مدیریت شهری اظهار کرد: از زمان آغاز مسئولیت در ۱۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، تکالیف و پروژه‌های متعددی بر اساس مسئله‌شناسی، نیازسنجی دقیق شهر و خطوط قرمزی همچون محیط‌زیست، ایمنی زائران و مجاوران، زیارت‌محور بودن پروژه‌ها و ارتقای کیفیت زندگی در حاشیه شهر تعریف شد و خوشبختانه بسیاری از پروژه‌های ناتمام دوره‌های گذشته به اتمام رسید.



شهردار مشهد با تأکید بر اینکه شهر مشهد در حوزه خدمات شهری، تمیزی شهر و فضای سبز رتبه اول کشور را دارد، افزود: تنها لندفل (محل دفن زباله) استاندارد کشور با استانداردهای بین‌المللی در شهر مشهد قرار دارد و مایه افتخار خادمان مردم در این شهر است.

وی همچنین به افتتاح بوستان کرامت به وسعت ۳۲ هکتار در شرق مشهد به عنوان اولین پارک موضوعی کشور و فاز اول بوستان جهانشهر به وسعت ۲۷ هکتار اشاره کرد.



آغاز فاز دوم خط ۳ مترو با برآورد ۲۷ هزار میلیارد تومان

قلندرشریف در ادامه با اشاره به اهمیت خط ۳ قطار شهری به عنوان یک «ابرپروژه ملی»، تصریح کرد: خط ۳ مهم‌ترین خط ریلی مشهد به طول اسمی ۲۸.۵ کیلومتر (۳۰ کیلومتر واقعی) و ۲۴ ایستگاه است که از جنوب شرقی مشهد (سیدی) تا قاسم‌آباد امتداد می‌یابد. فاز نخست این خط از میدان شهدا، حرم مطهر (باب‌الجواد)، خیابان امام رضا (ع) تا پایانه مسافربری از بیش از یک سال و نیم پیش در حال سرویس‌دهی به زائران و مجاوران است.

شهردار مشهد افزود: عملیات اجرایی فاز دوم خط ۳ قطار شهری مشهد شامل مسیر و ایستگاه میدان فردوسی، روز سه‌شنبه آغاز می‌شود همچنین ایستگاه‌های شهید قرنی و میدان آیت‌الله رئیسی نیز در ماه‌های آتی آغاز به کار خواهند کرد.

وی با اشاره به تکمیل شبکه ریلی مشهد و اتصال خطوط ۱، ۲، ۳ و ۴ خاطرنشان کرد: با اتصال خط یک و دو از طریق ۶ کیلومتر خط ۳، شبکه ریلی مشهد در این محدوده تکمیل شده و حدود ۴۰ کیلومتر خطوط ریلی در حال بهره‌برداری است که زائران و مجاوران می‌توانند با کمترین هزینه از فرودگاه، راه‌آهن و پایانه مسافربری به حرم مطهر مشرف شوند.



کاهش وابستگی مترو مشهد به کشورهای خارجی به کمتر از ۲۰ درصد



قلندرشریف یکی از شاخص‌های ویژه خط ۳ قطار شهری را دستیابی به بالاترین میزان خودکفایی دانست و گفت: برای نخستین بار در کشور، وابستگی قطار شهری مشهد به امکانات، تخصص مهندسی و تجهیزات خارجی از بیش از ۸۰ درصد به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است. بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد مطالعات، طراحی و اجرای سازه‌ای در مشهد صددرصد ایرانی است و در حوزه تجهیزات الکتریکال و مکانیکال نیز بیش از ۷۰ درصد تجهیزات، از جمله ریل ملی و آسانسورها، ساخت داخل هستند.

وی بیان کرد: با وجود تمامی هجمه‌ها و شرایط سخت اقتصادی، شهرداری مشهد نه تنها خدمات خود را کاهش نداده، بلکه در ۸ ماه گذشته بیش از ۱۱ همت پروژه افتتاح کرده است و با همت ۳۰ هزار همکار خود در شهرداری مشهد، مسیر خدمت‌رسانی و امیدآفرینی را با قدرت ادامه خواهد داد.