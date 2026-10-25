شیوع دیابت و فشار خون در مازندران بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از خیران حوزه بیمه سلامت مازندران، سلامت و امنیت را دو مؤلفه اساسی توسعه استان دانست و اظهار کرد: افزایش بیماری‌های زمینه‌ای علاوه بر تهدید سلامت شهروندان، هزینه‌های سنگینی را به بیماران، خانواده‌ها و نظام سلامت تحمیل می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی، صداوسیما و استانداری برای جلوگیری از گسترش بیماری‌های زمینه‌ای افزود: پیشگیری و آگاهی‌بخشی عمومی باید در کنار ارائه خدمات درمانی مورد توجه قرار گیرد تا از افزایش شمار بیماران و تحمیل هزینه‌های قابل پیشگیری جلوگیری شود.

استاندار مازندران با اشاره به مسئولیت دولت در تأمین خدمات بهداشتی و درمانی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد تصریح کرد: استانداری در مسیر بهبود دسترسی مردم به خدمات سلامت و کاهش مشکلات درمانی از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

یونسی رستمی همچنین بر ضرورت اصلاح فرایندهای درمان، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به بیماران و رفع مشکلات مربوط به تأمین اقلام مورد نیاز بیماران اورژانسی تأکید کرد و خواستار توجه جدی به حقوق بیماران در مراکز درمانی شد.

پوشش رایگان بیمه سلامت برای بیش از یک میلیون مازندرانی

مدیرکل بیمه سلامت مازندران نیز در این مراسم با اشاره به برنامه‌های دولت برای کاهش هزینه‌های درمانی مردم اظهار کرد: بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، قرار است سهم پرداخت از جیب مردم در هزینه‌های سلامت به ۳۰ درصد کاهش یابد.

ذوالفقار تقوی افزود: افزایش پوشش بیمه‌ای جمعیت کشور از ۹۵ درصد به ۱۰۰ درصد ایرانیان تا پایان برنامه هفتم توسعه از دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده در حوزه بیمه سلامت است.

وی با بیان اینکه نزدیک به نیمی از جمعیت مازندران تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، گفت: حدود ۷۰ درصد جمعیت بیمه‌شده استان، معادل نزدیک به یک میلیون و ۱۱۱ هزار نفر، از طریق صندوق‌های بیمه روستایی و سلامت همگانی ایرانیان به‌صورت رایگان بیمه شده‌اند.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران با اشاره به حمایت‌های بیمه‌ای از زوج‌های نابارور بیان کرد: در چارچوب اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از درمان ناباروری، سه هزار و ۱۰۰ زوج نابارور در سامانه‌های بیمه سلامت استان شناسایی و نشان‌دار شده‌اند.

تقوی ادامه داد: همچنین ۵۱ بیماری خاص و صعب‌العلاج پس از تأیید بیماری و ثبت نشان، مشمول پوشش بیمه‌ای رایگان شده‌اند تا بیماران بتوانند از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای تأمین هزینه‌های درمانی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به وضعیت بیماران دیالیزی در استان خاطرنشان کرد: ۶ درصد از بیماران دیالیزی کشور مربوط به مازندران هستند؛ آماری که ضرورت توجه به پیشگیری، تشخیص زودهنگام و حمایت مستمر از بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن را دوچندان می‌کند.

هفته بیمه سلامت از دوم تا هشتم آبان‌ماه، هم‌زمان با سی‌ودومین سالگرد تأسیس بیمه سلامت کشور، فرصتی برای بازنگری در چالش‌های دسترسی مردم به خدمات درمانی و بررسی راهکارهای کاهش هزینه‌های سلامت است.