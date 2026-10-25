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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۴

افتخارآفرینی گلف‌بازان خراسان جنوبی در جام باران

افتخارآفرینی گلف‌بازان خراسان جنوبی در جام باران

بیرجند- رئیس هیئت گلف خراسان جنوبی از کسب سه عنوان ارزشمند قهرمانی، نایب‌قهرمانی و مقام سوم در مسابقات آزاد کشوری گلف‌کروکت «جام باران» خبر داد.

رضا محمودی زاوه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ورزشکاران خراسان جنوبی در جام باران با کسب سه سکو و معرفی پدیده مسابقات، در رقابت با ۷۹ ورزشکار از ۱۰ استان کشور درخشیدند.

وی با اشاره به اینکه این موضوع افتخاری ارزشمند برای ورزش استان است، بر تداوم حمایت از استعدادهای این رشته تأکید کرد.

محمودی زاوه همچنین گفت: مسابقات آزاد کشوری گلف‌کروکت جام باران به میزبانی استان گیلان و با حضور ۷۹ ورزشکار از ۱۰ استان کشور برگزار شد و نمایندگان شایسته خراسان جنوبی توانستند با عملکردی شایسته و قابل توجه، سه عنوان ارزشمند در این رقابت‌ها کسب کنند.

وی افزود: در این دوره از مسابقات، حسین نظامی با عملکردی درخشان موفق به کسب مقام قهرمانی بخش سینگل آقایان شد، علی پورانی و پروین مبینی عنوان نایب‌قهرمانی بخش دبل میکس را کسب کردند و مریم میری نیز با شایستگی بر سکوی سوم بخش سینگل بانوان ایستاد.

رئیس هیئت گلف خراسان جنوبی همچنین با اشاره به انتخاب الینا زرین‌قلم به‌عنوان پدیده این دوره از مسابقات، خاطرنشان کرد: معرفی استعدادهای جوان و فراهم‌کردن زمینه شکوفایی توانمندی‌های آن‌ها از دستاوردهای مهم حضور در چنین رقابت‌هایی است.

کد مطلب 6988938

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