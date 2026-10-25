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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

۴۴۰ اثر متقاضی حضور در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

۴۴۰ اثر متقاضی حضور در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

با پایان مهلت ارائه آثار به دبیرخانه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، ۴۴۰ اثر برای شرکت در این رقابت به ثبت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، پایان مهر آخرین فرصت ثبت آثار متقاضی شرکت در سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان بود و تا آن زمان آثار مختلفی در بخش‌های متنوع جشنواره ارائه شد.

براساس اعلام دبیرخانه سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، ۱۶۷ اثر در بخش کودک، ۱۲۸ اثر در بخش نوجوان، ۳۵ اثر در بخش خردسال و ۱۱۰ اثر در بخش فضای باز و دیگرگونه‌ها، متقاضی شرکت در جشنواره هستند.

همچنین هنرمندان برای شرکت در بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی، تا ۱۰ آبان فرصت دارند آثار خود را ثبت کنند.

این دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در ۸ بخش برگزار می‌شود و همچنین جشنواره پذیرای نمایش‌هایی است که اجرا شده یا آماده اجرا باشند.

سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست»، از هشتم تا سیزدهم آذر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6988941

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