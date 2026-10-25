۴۴۰ اثر متقاضی حضور در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، پایان مهر آخرین فرصت ثبت آثار متقاضی شرکت در سی‌ویکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان بود و تا آن زمان آثار مختلفی در بخش‌های متنوع جشنواره ارائه شد.

براساس اعلام دبیرخانه سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، ۱۶۷ اثر در بخش کودک، ۱۲۸ اثر در بخش نوجوان، ۳۵ اثر در بخش خردسال و ۱۱۰ اثر در بخش فضای باز و دیگرگونه‌ها، متقاضی شرکت در جشنواره هستند.

همچنین هنرمندان برای شرکت در بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی، تا ۱۰ آبان فرصت دارند آثار خود را ثبت کنند.

این دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در ۸ بخش برگزار می‌شود و همچنین جشنواره پذیرای نمایش‌هایی است که اجرا شده یا آماده اجرا باشند.

سی‌ویکمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با شعار «حال خوب بچه‌های امروز، حال خوب ایران فرداست»، از هشتم تا سیزدهم آذر برگزار خواهد شد.