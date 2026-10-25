به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و رئیس هیئت امنای بنیاد ملی علم ایران، روز شنبه دوم آبان‌ماه با حضور در این بنیاد، در جریان عملکرد شش‌ماهه نخست سال، برنامه‌های حمایتی، تعهدات مالی و روند اجرای برنامه ملی جهش قرار گرفت.

در این نشست، محمدرضا هرمزی‌نژاد، رئیس بنیاد ملی علم ایران گزارشی از روند پیشرفت برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در شش‌ماهه نخست سال ارائه کرد. آمار طرح‌های پژوهشی مصوب، وضعیت فرایند بررسی و تصویب طرح‌ها، روند انعقاد قراردادها، نحوه تأمین مالی طرح‌های پژوهشی و میزان تعهدات مالی بنیاد در قبال طرح‌های مصوب، از محورهای این گزارش بود.

همچنین، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای شش‌ماهه دوم سال، اولویت‌های حمایتی بنیاد و تعهدات مالی پیش‌رو تشریح شد. در این بخش، وضعیت بودجه و ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین به‌موقع منابع مالی با هدف استمرار حمایت از طرح‌های پژوهشی، اجرای تعهدات پذیرفته‌شده و پیشبرد مؤثر برنامه‌های بنیاد مورد بررسی قرار گرفت.

افشین در ادامه، رهنمودهایی را برای بهبود روند اجرای برنامه‌ها، ارتقای فرایندهای اجرایی و پیگیری مؤثرتر فعالیت‌های بنیاد ارائه کرد. برنامه‌ریزی منسجم، توجه به الزامات اجرایی و مالی و هماهنگی میان برنامه‌های حمایتی و منابع در دسترس، از محورهای مورد توجه در این نشست بود.

بخش دیگری از این نشست به بررسی روند اجرای برنامه ملی جهش اختصاص داشت. افشین در جریان این بازدید، گزارشی از اقدامات انجام‌شده، سازوکارهای پیگیری و نظارت بر پیشرفت این برنامه در دانشگاه‌های منتخب دریافت کرد و در جریان روند اجرای آن قرار گرفت.

برنامه ملی جهش با عنوان «جریان‌سازی، هدایت و شتاب‌دهی به بروندادهای علمی باکیفیت اعضای هیئت‌علمی» با هدف ارتقای مرجعیت علمی و جایگاه بین‌المللی کشور، تقویت پژوهش‌های اصیل، بهبود کیفیت بروندادهای علمی اعضای هیئت‌علمی و ارتقای جایگاه دانشگاه‌های برتر ایران در تراز بین‌المللی طراحی شده است. افزایش سهم ایران از تولید علم جهان و گسترش تعاملات علمی بین‌المللی نیز از دیگر اهداف این برنامه به شمار می‌رود.

در این چارچوب، بررسی اقدامات انجام‌شده در دانشگاه‌های منتخب، ارزیابی میزان پیشرفت برنامه، رصد مستمر نتایج و نظارت بر حسن اجرای آن، از الزامات تحقق اهداف برنامه جهش است. اجرای مؤثر این برنامه می‌تواند با تقویت ظرفیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و ارتقای کیفیت و کمیت تولیدات علمی، به بهبود جایگاه علمی ایران در سطح بین‌المللی کمک کند.

این نشست با هدف ارزیابی عملکرد بنیاد ملی علم ایران در شش‌ماهه نخست سال، بررسی تعهدات مالی و برنامه‌های حمایتی پیش‌رو و پیگیری روند اجرای برنامه ملی جهش برگزار شد؛ موضوعاتی که هماهنگی در تأمین منابع مالی، نظارت بر اجرای برنامه‌ها و پیگیری مستمر تعهدات را در مسیر تحقق اهداف پژوهشی کشور ضروری می‌سازد.