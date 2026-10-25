به گزارش خبرگزاری مهر، مجید باقری در چهارصد و چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به سخنان عضو هیئت رئیسه شورا مبنی بر دستور معاون شهردار تهران برای لغو جلسه او در منطقه یک، اظهار کرد: من علت عصبانیت خانم نجفی را نمی فهمم. شهردار تهران دستور داده که تعامل بالایی با تمام اعضا داشته باشیم.

وی افزود: ما ۵۲ هزار مکاتبه با اعضای شورا داشتیم، مناطق یک، چهار ۱۱ و ۱۲ نامه ارسال کرده و برنامه ایشان این بوده که شهردار تهران برای حضور در این مناطق هماهنگی انجام دهد. برای مثال از ساعت ۸:۴۵ تا ۱۲ صبح جلسه‌ای با رؤسای تمام مراکز درمانی، کلینیک‌ها و داروخانه‌ها تشکیل دهد و شهردار، شهرداران نواحی و مشاوران شهردار در آن حضور داشته باشند و از ساعت ۱۳ هم جلسه ای برای ارائه گزارش مدیران منطقه داشته باشد و ساعت ۱۶ از منطقه بازدید کند. استدلال معاون هماهنگی و امور مناطق این بود که شهردار وظایف دیگری هم دارد.

باقری با بیان اینکه اگر شهرداران تمام وقت خود را برای اعضای شورا بگذارند فرصتی باقی نمی ماند، تصریح کرد: ما برای تمام اعضا شورا به ویژه خانم سلیمانی و نجفی که فرزندان شهدای بزرگوار ما هستند احترام ویژه ای قائلیم. رئیس شورای شهر هر بار به مناطق می‌رود منشی دارد که اصراری بر حضور شهردار منطقه ندارد.

وی ادامه داد: سالن های جلسات شهرداری مناطق در اختیار اعضا قرار می گیرد. درخواست می کنیم که شرایط شهرداران مناطق را هم در نظر بگیرند.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه حقوق کارکنان روز بیست و پنجم هر ماه پرداخت می شد که به دلیل اصلاح حقوق با تأخیر صورت گرفت، گفت: در مورد عدم پرداخت حقوق کارگران غرفه‌های پسماند توسط یک پیمانکار نیز این پیمانکار مشکل حقوقی دارد و عدم پرداخت حقوق به چند نیروی انسانی را به عنوان اهرم فشار برای شهرداری در نظر می گیرد. ما گفتیم زمین به آسمان بیاید حقوق را می پردازیم و پیمانکار این مبلغ را پرداخت نکرده است.

مهدی چمران رئیس شورا هم گفت: من فکر نمی کنم معاون شهردار دستور لغو جلسه ای را داده باشد. موضوع را به تقابل نرسانید. عضو شورا با بنده تماس گرفت و من گفتم جلسه خود را برگزار کنید و شهردار هم اگر نخواست نمی‌آید. وقتی شهردار منطقه در جلسه با حضور عضو شورا حضور نمی یابد، شأن خود را نشان می دهد.

وی افزود: ما اگر به منطقه ای می رویم خانه خودمان است و فرقی ندارد که شهردار می آید یا نمی آید. شهردار هم وظیفه و وقتی دارد و اعضای شورا هم شأن و جایگاهی دارند که باید به آن توجه شود.

چمران گفت: در گذشته دستورالعمل هایی در این زمینه داشتیم و رفت و آمدهای اعضا به مناطق تنظیم می‌شد و مشکلی پیش نمی آمد. امروز هم باید این زمینه شکل بگیرد تا مشکلی ایجاد نشود.