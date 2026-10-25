فلاحی: زنان کرد پاسداران هویت تاریخی و فرهنگی ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی صبح یکشنبه در همایش ملی «بانوی کرد» در سنندج، با اشاره به جایگاه زنان در فرهنگ و تاریخ ایران اظهار کرد: در نگاه دینی، زنان و مردان هر دو از ظرفیت رسیدن به مراتب والای معنوی برخوردارند و روح انسان فارغ از جنسیت، قابلیت تعالی و رشد دارد.

وی با بیان اینکه سخن گفتن از بانوی کرد یادآور هویت و تمامیت ایران است، افزود: قوم کرد از اقوام اصیل و ریشه‌دار این سرزمین به شمار می‌رود که در طول تاریخ در عرصه‌های مختلف فرهنگی و دفاع از ایران نقش داشته است.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جدایی بخشی از اقوام کرد از سرزمین ایران در دوره‌های تاریخی بیان کرد: تصمیم‌ها و بی‌کفایتی برخی حاکمان گذشته موجب شد بخشی از هم‌تباران کرد در کشورهای دیگر زندگی کنند، اما پیوندهای فرهنگی و هویت ایرانی آنان همچنان پابرجاست.

فلاحی با تأکید بر نقش زنان در حفظ فرهنگ و تاریخ شفاهی کردستان گفت: در فرهنگ کردی، زن صرفاً در نسبت با دیگران تعریف نمی‌شود، بلکه شخصیتی مستقل و حامل فرهنگ، شجاعت، اصالت و عظمت است. زنان کرد در انتقال سنت‌ها و روایت‌های تاریخی به نسل‌های بعد نقش مهمی داشته‌اند و مانع فراموشی بخش بزرگی از میراث فرهنگی این قوم شده‌اند.

وی با اشاره به پوشش سنتی زنان کرد اظهار کرد: لباس محلی بانوان کرد بخشی از هویت و اصالت فرهنگی ایران است و نمادهایی از تاریخ، باورها و ریشه‌های فرهنگی این منطقه را در خود جای داده است.

زنان کرد؛ نماد شجاعت و پاسداری از هویت ایران

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شخصیت‌های زن در اسطوره‌ها و ادبیات ایران، از جمله گردآفرید در شاهنامه، گفت: زنان ایرانی در روایت‌های تاریخی و حماسی، نماد خردمندی، شجاعت و دفاع از سرزمین بوده‌اند و زنان کرد نیز در دوره‌های مختلف با همین ویژگی‌ها در حفظ هویت و مرزهای ایران نقش‌آفرینی کرده‌اند.

فلاحی با اشاره به نقش مادران شهدا در دوران دفاع از کشور افزود: مادرانی که فرزندان خود را در راه دفاع از میهن تقدیم کرده‌اند، جلوه‌ای از ایثار و فداکاری زنان ایرانی هستند؛ آنان با صبر و استقامت خود در پاسداری از سرزمین و حفظ عزت ملی سهم داشته‌اند.

وی ادامه داد: امروز نیز زنان کرد در کنار دیگر اقشار جامعه، در پاسداری از هویت فرهنگی، مرزهای انسانی و اجتماعی و تمامیت ارضی ایران مسئولیت دارند و می‌توانند با حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف، نقش تاریخی خود را ادامه دهند.

ضرورت نقش‌آفرینی زنان در ساختن آینده ایران

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: زنان کرد باید با شناخت جایگاه تاریخی و ظرفیت‌های خود، در ساختن آینده ایران نقش‌آفرین باشند؛ به‌گونه‌ای که نسل‌های آینده نیز از شجاعت، خردمندی و تلاش آنان روایت‌هایی ماندگار به یادگار داشته باشند.

فلاحی در پایان با اشاره به اشعار خان منصور ایوانی، شاعر کرد، بر پیوند عمیق هویت کردی با هویت ایرانی و ضرورت پاسداری از یکپارچگی سرزمین ایران تأکید کرد.