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۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

صدای انفجارهای درشمال شرق اصفهان ناشی ازانهدام مهمات عمل‌نکرده است

صدای انفجارهای درشمال شرق اصفهان ناشی ازانهدام مهمات عمل‌نکرده است

اصفهان- مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از انجام عملیات انهدام و انفجار کنترل‌شده مهمات عمل‌نکرده متعلق به عملیات رمضان در مناطق شمال شرق اصفهان خبر داد.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شنیده شدن صدای چند انفجار در برخی مناطق شمال شرق اصفهان از صبح امروز اظهار کرد: عملیات پاکسازی، جمع‌آوری و انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از دوران جنگ تحمیلی رمضان، توسط نهادهای ذی‌ربط و واحدهای تخصصی نظامی در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه این‌گونه اقدامات با رعایت کامل دستورالعمل‌های ایمنی و حفاظتی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: از صبح امروز تا بعدازظهر، چندین مرحله انفجار کنترل‌شده برای معدوم‌سازی امن این مهمات در مناطق مشخص‌شده شمال شرق اصفهان اجرا شده و این روند تا تکمیل پاکسازی ادامه خواهد داشت.

شیشه‌فروش ضمن دعوت از شهروندان به حفظ آرامش، خاطرنشان کرد: با توجه به انتشار برخی نگرانی‌ها در میان ساکنان مناطق پیرامونی به دلیل شدت صدای انفجارها، به هم‌استانی‌های عزیز اطمینان داده می‌شود که این اقدام در راستای ارتقای امنیت منطقه و ایمن‌سازی اراضی صورت گرفته و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

کد مطلب 6988953

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