منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شنیده شدن صدای چند انفجار در برخی مناطق شمال شرق اصفهان از صبح امروز اظهار کرد: عملیات پاکسازی، جمع‌آوری و انهدام مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از دوران جنگ تحمیلی رمضان، توسط نهادهای ذی‌ربط و واحدهای تخصصی نظامی در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه این‌گونه اقدامات با رعایت کامل دستورالعمل‌های ایمنی و حفاظتی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: از صبح امروز تا بعدازظهر، چندین مرحله انفجار کنترل‌شده برای معدوم‌سازی امن این مهمات در مناطق مشخص‌شده شمال شرق اصفهان اجرا شده و این روند تا تکمیل پاکسازی ادامه خواهد داشت.

شیشه‌فروش ضمن دعوت از شهروندان به حفظ آرامش، خاطرنشان کرد: با توجه به انتشار برخی نگرانی‌ها در میان ساکنان مناطق پیرامونی به دلیل شدت صدای انفجارها، به هم‌استانی‌های عزیز اطمینان داده می‌شود که این اقدام در راستای ارتقای امنیت منطقه و ایمن‌سازی اراضی صورت گرفته و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.