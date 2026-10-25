به گزارش خبرنگار مهر، رضا عباس‌زاده، رئیس هیئت گلف استان البرز، در مجمع سالانه این هیئت، که با حضور مهرداد جمشیدی، دبیرکل فدراسیون گلف کشور، در اداره‌کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد، با تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴، از برگزاری برنامه‌های ورزشی، اجرای طرح‌های استعدادیابی در مدارس و مناطق کم‌برخوردار و پیگیری توسعه زیرساخت‌های گلف استان خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌های اجرایی هیئت گلف در سال گذشته اظهار کرد: فعالیت‌های ورزشی استان بر اساس تقویم اجرایی پیش‌بینی‌شده دنبال شد، هرچند شرایط خاص کشور و وقوع جنگ ۱۲ روزه بر بخشی از برنامه‌ها تأثیر گذاشت.

وی افزود: برنامه‌های ورزشی سال ۱۴۰۴ از فروردین‌ماه با اجرای برنامه در طبیعت در مجموعه جهانشهر آغاز شد. همچنین در زمین گلف گلشهر، برنامه‌ای برای بیماران مبتلا به ام‌اس برگزار و دوره‌های آمادگی نیز اجرا شد.

رئیس هیئت گلف البرز ادامه داد: در بخش کروکت نیز مسابقاتی برای کارکنان شهرداری با همکاری مجموعه‌های مرتبط برگزار شد. با آغاز جنگ ۱۲ روزه در خردادماه، مسابقات جام سوم خرداد به‌صورت نیمه‌تمام باقی ماند و بخشی از فعالیت‌های ورزشی تحت تأثیر شرایط آن دوره قرار گرفت.

تأمین تجهیزات تخصصی گلف

عباس‌زاده تأمین تجهیزات و ادوات تخصصی را از نیازهای مهم این رشته ورزشی دانست و گفت: تجهیزات گلف به‌راحتی در فروشگاه‌های معمول لوازم ورزشی پیدا نمی‌شود و تأمین آن‌ها به همکاری فدراسیون و مجموعه‌های واردکننده وابسته است.

وی با قدردانی از دبیرکل فدراسیون گلف افزود: با حمایت‌های انجام‌شده در اردیبهشت‌ماه، بخشی از تجهیزات موردنیاز هیئت استان تأمین شد تا ورزشکاران بتوانند با امکانات مناسب‌تری فعالیت کنند.

حضور در مسابقات کشوری

رئیس هیئت گلف استان البرز با اشاره به دیگر برنامه‌های سال گذشته بیان کرد: برگزاری مجمع عمومی هیئت در ۳۰ تیرماه و حضور در مسابقات و رویدادهای ورزشی از جمله برنامه‌های اجرایی این مجموعه بود.

وی همچنین از اعزام تیم استان به رقابت‌های کشوری در استان گیلان خبر داد و گفت: تیم البرز در این مسابقات به جایگاه چهارم دست یافت.

عباس‌زاده استعدادیابی را از محورهای مهم فعالیت هیئت گلف استان البرز برشمرد و اظهار کرد: تلاش کردیم برنامه‌های آموزشی و استعدادیابی را به مناطق مختلف استان، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار، گسترش دهیم.

وی افزود: در همین راستا، برنامه‌های آموزشی و استعدادیابی در پنج مدرسه دخترانه اجرا شد و فعالیت‌هایی نیز با هدف آشنایی دانش‌آموزان با رشته گلف و شناسایی استعدادهای ورزشی آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

رئیس هیئت گلف استان البرز ادامه داد: برگزاری جشنواره‌های خانوادگی و توسعه فعالیت‌های ورزشی در مناطق کم‌برخوردار از دیگر برنامه‌های هیئت بود. همچنین تمرین‌ها و فعالیت‌های ورزشی در منطقه گرمدره با همکاری مجموعه‌های محلی ادامه یافت.

اختصاص زمین ۶ هزار متری برای توسعه گلف

عباس‌زاده توسعه زیرساخت‌ها را از برنامه‌های مهم هیئت برای سال ۱۴۰۵ عنوان کرد و گفت: با همکاری و حمایت مسئولان، زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع برای توسعه فعالیت‌های گلف اختصاص یافت.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این زمین ادامه دارد و جزئیات اقدامات تکمیلی در گزارش عملکرد سال جاری ارائه خواهد شد.

رئیس هیئت گلف استان البرز ابراز امیدواری کرد با تقویت زیرساخت‌ها، توسعه برنامه‌های استعدادیابی و گسترش فعالیت‌های همگانی، زمینه افزایش مشارکت علاقه‌مندان و شناسایی استعدادهای جدید در این رشته ورزشی فراهم شود.