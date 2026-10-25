به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، خانه‌دار شدن، برای بسیاری از خانوارهای ایرانی یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی و اجتماعی زندگی است؛ هدفی که تحقق آن تنها به ساخت واحدهای مسکونی محدود نمی‌شود و تأمین منابع مالی، تکمیل به‌موقع پروژه‌ها و فراهم شدن امکان تحویل خانه به متقاضیان را نیز می‌طلبد. در چنین شرایطی، عملکرد بانک مسکن در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن را باید فراتر از ارقام تسهیلات و قراردادها بررسی کرد؛ چراکه نتیجه نهایی این فعالیت‌ها زمانی ملموس می‌شود که واحدهای ساخته‌شده به دست متقاضیان برسد.

سفر اخیر علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، به استان قم و افتتاح ۱۸۲۵ واحد مسکونی در شهرک شهید رئیسی، نمونه‌ای از این پیوند میان تأمین مالی و بهره‌برداری است. این واحدها متعلق به پروژه شرکت سانیار آفرین ایرانیان هستند و بنا بر اعلام بانک، تماماً با تأمین مالی بانک مسکن ساخته شده‌اند.

۱۶۰ همت؛ منابعی برای پیشبرد پروژه‌های مسکن

بر اساس اعلام مدیرعامل بانک مسکن، این بانک تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، در مجموع حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سهم‌الشرکه به سازندگان پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت کرده است. همچنین قرارداد تأمین مالی ۳۹۹ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور، به ارزشی بیش از ۲۰۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منعقد شده بود. اهمیت این ارقام در آن است که پروژه‌های مسکن برای عبور از مراحل مختلف ساخت، به جریان مستمر منابع مالی نیاز دارند. تأخیر در تأمین اعتبار می‌تواند روند اجرا را کند کند و زمان تحویل واحدها را به تعویق بیندازد. در مقابل، پرداخت تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، امکان ادامه عملیات ساختمانی و نزدیک شدن به مرحله بهره‌برداری را فراهم می‌کند.

البته میزان اثربخشی این منابع را باید با شاخص‌هایی مانند پیشرفت فیزیکی، تعداد واحدهای تکمیل‌شده و زمان تحویل سنجید؛ شاخص‌هایی که ارتباط مستقیم‌تری با تجربه متقاضیان دارند.

قم؛ نمونه‌ای از تبدیل تأمین مالی به واحد مسکونی

در استان قم، بانک مسکن تأمین مالی ۱۲ هزار و ۲۷۰ واحد از سایت بزرگ ۲۹ هزار واحدی شهید رئیسی را بر عهده دارد. افتتاح ۱۸۲۵ واحد از این مجموعه، یکی از مصادیق تبدیل حمایت مالی به نتیجه‌ای قابل مشاهده برای مردم است.

طبق آمار اعلام‌شده، تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵، در بخش نهضت ملی مسکن استان قم ۲۱ هزار و ۶۴۳ فقره قرارداد منعقد شده بود. مبلغ تسهیلات منعقدشده به ۱۳۳ هزار و ۵۷۶ میلیارد ریال رسید که از این میزان، ۱۲۱ هزار و ۸۱۸ میلیارد ریال پرداخت شده بود؛ یعنی حدود ۹۱.۲ درصد مبلغ قراردادهای تسهیلاتی.

این نسبت، از پیشرفت قابل توجه پرداخت تسهیلات در پروژه‌های استان حکایت دارد. بااین‌حال، برای ارزیابی کامل عملکرد، باید میزان پیشرفت فیزیکی و تعداد واحدهایی را نیز در نظر گرفت که به مرحله تکمیل و تحویل رسیده‌اند.

رضایتمندی مردم؛ معیار نهایی موفقیت بانک

از نگاه متقاضیان، ارزش واقعی تأمین مالی زمانی آشکار می‌شود که انتظار برای خانه‌دار شدن به تحویل کلید منتهی شود. از همین رو، تعداد واحدهای تکمیل‌شده، کاهش زمان انتظار، شفافیت درباره وضعیت پروژه‌ها و پاسخ‌گویی به متقاضیان باید در کنار حجم تسهیلات پرداختی مورد توجه قرار گیرد.

تحویل ۲۰۶ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن، از دیگر آمارهای اعلام‌شده بانک مسکن تا ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ است. این رقم در کنار پرداخت ۱۶۰ همت به سازندگان، نشان می‌دهد که فعالیت بانک هم تأمین مالی پروژه‌های در حال ساخت را در بر می‌گیرد و هم با تکمیل بخشی از واحدها به مرحله تحویل رسیده است.

برای افزایش رضایتمندی شهروندان، تداوم این روند اهمیت ویژه‌ای دارد. اطلاع‌رسانی روشن درباره وضعیت پرداخت‌ها و زمان‌بندی تکمیل پروژه‌ها، رسیدگی به مشکلات متقاضیان و هماهنگی مؤثر میان بانک، سازندگان و دستگاه‌های مسئول می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند.

تأمین مالی هدفمند؛ حلقه اتصال ساخت و خانه‌دار شدن

نهضت ملی مسکن برای تحقق اهداف خود به همکاری هماهنگ میان نظام بانکی، وزارت راه و شهرسازی، سازندگان و سایر دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد. بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی این حوزه، با تأمین منابع موردنیاز پروژه‌ها، نقشی مهم در این زنجیره ایفا می‌کند.

با این حال، موفقیت این مأموریت تنها با افزایش رقم تسهیلات سنجیده نمی‌شود؛ بلکه باید دید چه میزان از منابع پرداخت‌شده به تکمیل پروژه‌ها، تکمیل واحدها و کاهش انتظار متقاضیان منجر می‌شود.

افتتاح ۱۸۲۵ واحد در قم و پرداخت ۱۶۰ همت به سازندگان در سطح کشور، دو نشانه مهم از ابعاد فعالیت بانک مسکن در این حوزه است. استمرار تأمین مالی، نظارت بر پیشرفت پروژه‌ها و تسریع در تحویل واحدهای تکمیل‌شده می‌تواند این اقدامات را به نتایجی ملموس‌تر برای خانوارها تبدیل کند.

در نهایت، معیار اصلی موفقیت بانک مسکن نه فقط حجم قراردادهای منعقدشده، بلکه تعداد خانواده‌هایی است که با تکمیل پروژه‌ها و تحویل واحدهای خود، یک گام واقعی به خانه‌دار شدن نزدیک‌تر می‌شوند.