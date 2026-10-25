به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران به دلیل صادر نشدن ویزا از سوی مسئولان کویت فرصت حضور در رقابت‌های انتخابی جام جهانی را از دست دادند.

رقابت‌های انتخابی جام جهانی پدل از روز دوشنبه چهارم آبان آغاز می‌شود و جام جهانی نیز یک هفته پس از پایان این رقابت‌ها به میزبانی قطر برگزار خواهد شد.

با توجه به اینکه قطر و امارات پیش از این سهمیه حضور در جام جهانی را کسب کردند تیم‌های ملی ایران فرصت مناسبی برای رقابت با سایر تیم‌ها و تلاش برای کسب سهمیه داشتند فرصتی که البته با صادر نشدن ویزا از دست رفت.

در همین راستا فدراسیون تنیس ایران با ارسال نامه‌ای به لوئیجی کارارو رئیس فدراسیون بین‌المللی پدل خواستار اختصاص سهمیه ویژه (وایلدکارت) به تیم‌های ملی مردان و زنان ایران برای حضور مستقیم در جام جهانی ۲۰۲۶ قطر شده و باید منتظر ماند و دید فدراسیون بین‌المللی پدل با این درخواست موافقت خواهد کرد یا خیر.

آخرین حضور تیم ملی پدل ایران در یک رویداد بین‌المللی بازی‌های آسیایی ناگویا بود که نمایندگان کشورمان در نخستین حضور خود در این رقابت‌ها موفق به کسب مدال برنز شدند.