  1. استانها
  2. اصفهان
۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

مراکز درمانی اصفهان روزانه به ۹۰۰ فرآورده خونی نیاز دارند

مراکز درمانی اصفهان روزانه به ۹۰۰ فرآورده خونی نیاز دارند

اصفهان-مدیرکل انتقال خون استان اصفهان باتأکید برضرورت تداوم اهدای خون گفت:دراستان اصفهان۶۵مرکز درمانی با بیش از هفت هزار و ۵۰۰تخت بیمارستانی روزانه به بیش از ۹۰۰واحد فرآورده خونی نیاز دارند.

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایداری ذخایر خون و تأمین به‌موقع فرآورده‌های خونی، نیازمند مشارکت مستمر و مسئولانه مردم است و از همه هم‌استانی‌های ایثارگر، بدون توجه به گروه خونی، دعوت می‌شود با مراجعه منظم به مراکز اهدای خون، سازمان انتقال خون را در تأمین نیاز بیماران یاری کنند.

وی افزود: هر واحد خون اهدایی پس از فرآوری به چند فرآورده خونی تبدیل می‌شود و می‌تواند دست‌کم جان سه بیمار را نجات دهد؛ بنابراین اهدای خون اقدامی ارزشمند و مستقیم در حمایت از بیماران نیازمند به شمار می‌رود.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به شرایط سنی و فاصله زمانی مجاز برای اهدای خون تصریح کرد: افراد از ۱۸ سالگی می‌توانند اهدای خون را آغاز کنند. آقایان واجد شرایط هر سه ماه یک‌بار و بانوان هر چهار ماه یک‌بار امکان اهدای خون دارند.

دهراب‌پور ادامه داد: افرادی که به‌صورت مستمر در امر اهدای خون مشارکت داشته‌اند، در صورت برخورداری از شرایط لازم و با تأیید مدیر پزشکی، می‌توانند در سنین بالاتر نیز به اهدای خون ادامه دهند. سلامت اهداکنندگان و رعایت ضوابط پزشکی، همواره در اولویت سازمان انتقال خون قرار دارد.

وی با بیان اینکه نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی، روزانه و مستمر است، گفت: در استان اصفهان ۶۵ مرکز درمانی با بیش از هفت هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی فعال هستند که مجموعاً روزانه به بیش از ۹۰۰ واحد فرآورده خونی نیاز دارند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان تأکید کرد: این میزان مصرف، اهمیت مشارکت منظم اهداکنندگان را نشان می‌دهد؛ چراکه فرآورده‌های خونی از جمله اقلام حیاتی هستند و امکان ذخیره‌سازی طولانی‌مدت همه آن‌ها وجود ندارد. به همین دلیل، تأمین خون مورد نیاز بیماران به حضور مستمر اهداکنندگان وابسته است.

دهراب‌پور خاطرنشان کرد: بیماران مبتلا به بیماری‌های خونی، افراد نیازمند اعمال جراحی، مصدومان حوادث، مادران باردار و نوزادان، از جمله گروه‌هایی هستند که به شکل مستقیم به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند و تأمین این نیاز، تنها با همراهی مردم و استمرار فرهنگ اهدای خون امکان‌پذیر است.

وی از مردم استان اصفهان خواست با برنامه‌ریزی و مراجعه منظم به مراکز اهدای خون، در حفظ ذخایر خونی مشارکت کنند و افزود: اهدای خون، فرآیندی ایمن و ساده است و افراد واجد شرایط می‌توانند با اختصاص بخشی از وقت خود، نقشی مؤثر در نجات جان بیماران ایفا کنند.

کد مطلب 6988970

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها