مراکز درمانی اصفهان روزانه به ۹۰۰ فرآورده خونی نیاز دارند

کیان دهراب‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایداری ذخایر خون و تأمین به‌موقع فرآورده‌های خونی، نیازمند مشارکت مستمر و مسئولانه مردم است و از همه هم‌استانی‌های ایثارگر، بدون توجه به گروه خونی، دعوت می‌شود با مراجعه منظم به مراکز اهدای خون، سازمان انتقال خون را در تأمین نیاز بیماران یاری کنند.

وی افزود: هر واحد خون اهدایی پس از فرآوری به چند فرآورده خونی تبدیل می‌شود و می‌تواند دست‌کم جان سه بیمار را نجات دهد؛ بنابراین اهدای خون اقدامی ارزشمند و مستقیم در حمایت از بیماران نیازمند به شمار می‌رود.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان با اشاره به شرایط سنی و فاصله زمانی مجاز برای اهدای خون تصریح کرد: افراد از ۱۸ سالگی می‌توانند اهدای خون را آغاز کنند. آقایان واجد شرایط هر سه ماه یک‌بار و بانوان هر چهار ماه یک‌بار امکان اهدای خون دارند.

دهراب‌پور ادامه داد: افرادی که به‌صورت مستمر در امر اهدای خون مشارکت داشته‌اند، در صورت برخورداری از شرایط لازم و با تأیید مدیر پزشکی، می‌توانند در سنین بالاتر نیز به اهدای خون ادامه دهند. سلامت اهداکنندگان و رعایت ضوابط پزشکی، همواره در اولویت سازمان انتقال خون قرار دارد.

وی با بیان اینکه نیاز مراکز درمانی به خون و فرآورده‌های خونی، روزانه و مستمر است، گفت: در استان اصفهان ۶۵ مرکز درمانی با بیش از هفت هزار و ۵۰۰ تخت بیمارستانی فعال هستند که مجموعاً روزانه به بیش از ۹۰۰ واحد فرآورده خونی نیاز دارند.

مدیرکل انتقال خون استان اصفهان تأکید کرد: این میزان مصرف، اهمیت مشارکت منظم اهداکنندگان را نشان می‌دهد؛ چراکه فرآورده‌های خونی از جمله اقلام حیاتی هستند و امکان ذخیره‌سازی طولانی‌مدت همه آن‌ها وجود ندارد. به همین دلیل، تأمین خون مورد نیاز بیماران به حضور مستمر اهداکنندگان وابسته است.

دهراب‌پور خاطرنشان کرد: بیماران مبتلا به بیماری‌های خونی، افراد نیازمند اعمال جراحی، مصدومان حوادث، مادران باردار و نوزادان، از جمله گروه‌هایی هستند که به شکل مستقیم به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند و تأمین این نیاز، تنها با همراهی مردم و استمرار فرهنگ اهدای خون امکان‌پذیر است.

وی از مردم استان اصفهان خواست با برنامه‌ریزی و مراجعه منظم به مراکز اهدای خون، در حفظ ذخایر خونی مشارکت کنند و افزود: اهدای خون، فرآیندی ایمن و ساده است و افراد واجد شرایط می‌توانند با اختصاص بخشی از وقت خود، نقشی مؤثر در نجات جان بیماران ایفا کنند.