لیلا نجفی سرپرست گروه موسیقی نهال از اجرای قطعات نوستالژیک در یک اجرای ویژه بانوان خبر داد و در این باره به خبرنگار مهر بیان کرد: این اجرا به صورت همکاری با گروه‌های حرکتی و حضور یک گروه ۲۰ نفره دف‌نواز پیش می رود و تلاش می‌کنیم با اجرای موسیقی، برای ساعاتی از فشارهای روزمره مخاطبان کم کنیم و لبخند به لب آنها بیاوریم.

نجفی اضافه کرد: امسال یازدهمین سال فعالیت گروه موسیقی نهال است که از بانوان هنرمند نوازنده تشکیل شده و به‌طور میانگین سالی سه بار روی صحنه می‌رود. همچنین طی چند سال گذشته به جشنواره موسیقی نیز دعوت شده‌ایم.

وی درباره قطعات کنسرت پیش‌رو توضیح داد: بخش عمده قطعات این اجرا، بازخوانی آثار نوستالژیک است که مخاطبان زیادی با آنها خاطره دارند.

سرپرست گروه موسیقی نهال با اشاره به تجربه ساخت قطعات اختصاصی برای این گروه گفت: سال گذشته پنج قطعه برای گروه موسیقی نهال ساختم که اجرا شد.

نجفی درباره همکاری با گروه‌های حرکتی در این کنسرت بیان کرد: ما همواره با یک گروه حرکتی همکاری می‌کنیم و این بار نیز با گروه فرم همراه هستیم. برای این اجرا پنج بخش حرکتی و نمایشی طراحی و کارگردانی شده است که به‌صورت پلی‌بک و با پخش موسیقی اجرا می‌شوند. همچنین در ۲ قطعه، اعضای این گروه هم‌زمان با اجرای زنده موسیقی توسط گروه نهال، حرکات نمایشی خود را اجرا می‌کنند که یکی از آنها بر اساس یک قطعه فولکلور ایرانی است.

وی با اشاره به بخش دیگری از برنامه این کنسرت و ترکیب نوازندگان این گروه افزود: برای نخستین بار از گروه دف نوازان دعوت کرده‌ایم تا در این اجرا حضور داشته باشند. این گروه ۲۰ نفره در ۲ قطعه، اجرای دف‌نوازی خواهد داشت. در این اجرا ۹ نوازنده حضور دارند و نیوشا برایمانی نوازنده کمانچه، همخوان و رهبر ارکستر، مسئولیت هدایت ارکستر را بر عهده دارد.

نجفی با اشاره به آغاز بلیت‌فروشی کنسرت گفت: این کنسرت جمعه ۸ آبان ویژه بانوان در تالار وحدت اجرا می شود و مخاطبان می‌توانند بلیت این اجرا را از طریق سایت های مرتبط تهیه کنند.

وی در پایان با تأکید بر نقش هنر و موسیقی در شرایط دشوار اجتماعی اظهار کرد: همیشه می‌گویم هنر و هنرمند رسالتی دارند و آن، تأمین غذای روح آدم‌هاست. همه ما این روزها شرایط سختی را پشت سر می‌گذاریم و امیدوارم بتوانیم با اجرای موسیقی، حتی برای چند ساعت از فشارهایی که بر مردم وجود دارد کم کنیم و لبخندی بر لبانشان بیاوریم. به‌ویژه در حوزه موسیقی بانوان که با فراز و نشیب‌های زیادی همراه است، باید تلاش کنیم این هنر را زنده نگه داریم.

کنسرت گروه نهال جمعه ۸ آبان (ویژه بانوان) ساعت ۱۴ تالار وحدت به صحنه می رود.

عوامل این اجرا عبارتند از لیلا نجفی: سرپرست و خواننده، نیوشا بریمانی: رهبر ارکستر و کمانچه، رخساره رستمی: عود، نیلوفر ابراهیمی: فلوت، دنیا فتحی: پیانو، حدیث کرمی: درامز، آذین ملک زاده: گیتار باس، ستاره هاتف: پرکاشن، مبینا هاشمی: گیتار، با همراهی گروه حرکت پرنسا: طراح حرکات هلیا عرفانیان، گروه دفنوازان هور: سرپرست نیما حدادی.