اطلاعیه قطعی و افت فشار آب در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، آب شهروندان شهر بندرعباس در محدوده ضلع شمالی بلوار جمهوری از فردا ساعت شش صبح به مدت ۲۴ ساعت قطع می‌شود.

همچنین آب روستاهای شمال شهر بندرعباس شامل آبشورک، چهچکور و دهستان ایسین و شهرک‌های صنعتی از فردا ساعت شش صبح به مدت ۲۴ ساعت قطع می‌شود.

اما روستاهای محدوده دو راهی میناب تا محدوده باغو با افت فشار آب مواجه می‌شوند.

علت این قطعی و یا افت فشار نگهداری دوره‌ای و تعمیرات اساسی مجموعه آبشیرین کن شایا و تعمیرات خط انتقال هزار و ۲۰۰ متری اعلام شده است.

بر این اساس شهروندان در مدت اجرای عملیات نسبت به مدیریت مصرف آب اقدام کنند.