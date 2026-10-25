اجرای بیش از ۱۹ کیلومتر عملیات توسعه و اصلاح شبکه آب در منطقه یک یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان یزد، محمد مهدی خلاصه‌زاده با تشریح عملکرد شش‌ماهه امور آبفای منطقه یک یزد اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و بهسازی شبکه موجود، ۱۷ هزار و ۴۱۳ متر عملیات توسعه شبکه و ۲ هزار و ۲۸۶ متر اصلاح و بازسازی شبکه آب اجرا شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، به‌منظور ترمیم معابر محل اجرای عملیات و بازگرداندن وضعیت آن‌ها به شرایط مناسب، ۶ هزار و ۲۰۰ مترمربع آسفالت‌ریزی انجام شده است.

مدیر امور آبفای منطقه یک یزد با اشاره به اهمیت توسعه و نگهداری شبکه توزیع آب بیان کرد: اجرای طرح‌های توسعه‌ای و اصلاح و بازسازی بخش‌های فرسوده شبکه، از اقدامات مهم برای بهبود زیرساخت‌های آبرسانی، کاهش هدررفت آب و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان به شمار می‌رود.