خشکسالی هم بیمه شد؛ طرح حمایتی جدید برای دام عشایر خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت خادمی‌نژاد پیش از ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی و اجرای طرح پایلوت بیمه افت تولید دام سبک مولد عشایری ناشی از خشکسالی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مهم عشایر، استمرار تولید و تأمین امنیت غذایی است و این طرح می‌تواند گام مؤثری برای حمایت از تولیدکنندگان و حفظ سرمایه دامی استان باشد.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی با بیان اینکه پیش از این، کاهش تولید دام ناشی از خشکسالی در قالب بیمه‌های رایج دام تحت پوشش قرار نمی‌گرفت، افزود: در گذشته، پرداخت خسارت بیمه‌ای معمولاً به وقوع حوادثی مانند تلف شدن دام، بیماری یا آسیب‌های مشخص وابسته بود، اما در طرح جدید، افت تولید ناشی از خشکسالی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی ادامه داد: با اجرای این طرح، در صورت کاهش تولید دام بر اثر خشکسالی و شرایط نامساعد طبیعی، خسارت مربوطه به دامدار پرداخت می‌شود تا بتواند منابع مالی لازم برای تأمین علوفه و تغذیه دام را فراهم کند و مانع از تلف شدن یا حذف دام از چرخه تولید شود.

خادمی‌نژاد با تأکید بر اهمیت این حمایت در حفظ دام‌های بومی منطقه گفت: بخش قابل توجهی از دام عشایر استان را دام‌های بومی تشکیل می‌دهند که از ویژگی‌های ژنتیکی ارزشمندی برخوردارند و در برابر برخی بیماری‌ها مقاومت بیشتری دارند.

وی افزود: بنابراین، حمایت از دامداران علاوه بر پایداری معیشت خانوارهای عشایری، در حفظ ذخایر ژنتیکی دام استان نیز مؤثر است.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی با اشاره به انتخاب خراسان جنوبی به‌عنوان پایلوت کشوری این طرح بیان کرد: طراحی و آماده‌سازی این طرح در خراسان جنوبی انجام شده و همکاران مجموعه امور عشایری و بخش بیمه برای به ثمر رسیدن آن تلاش کرده‌اند.

خادمی نژاد تصریح کرد: با وجود درخواست‌هایی از سایر استان‌ها برای اجرای طرح، خراسان جنوبی به‌عنوان استان پایلوت، آغازگر اجرای عملیاتی آن خواهد بود.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی با اشاره به ظرفیت‌های دامی استان اظهار کرد: خراسان جنوبی حدود یک میلیون رأس دام دارد و در شش ماه گذشته، میزان بیمه پایه دام در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است.

وی تأکید کرد: این موارد نشان‌دهنده توجه بیشتر به بیمه و حمایت از سرمایه دامی است.

خادمی‌نژاد با بیان اینکه دامداری یکی از پایه‌های اصلی معیشت جامعه عشایری است، افزود: در کنار دامداری، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی عشایر از جمله تولید قالی، قالیچه و سایر صنایع دستی نیز اهمیت دارد.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی یادآور شد: اما حفظ دام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های خانوارهای عشایری، نقشی اساسی در پایداری زندگی آنان ایفا می‌کند.

وی با اشاره به بارندگی‌های مناسب سال گذشته و رشد تولید در جامعه عشایری استان گفت: استمرار تولید و جلوگیری از آسیب دیدن سرمایه دامی در دوره‌های خشکسالی، نیازمند حمایت‌های مؤثر و پایدار است و اجرای این طرح می‌تواند به حفظ دام و تداوم فعالیت دامداران کمک کند.

مدیرکل امور عشایری خراسان جنوبی اظهار کرد: عشایر با وجود نقش مهمی که در تأمین امنیت غذایی، تولید و حفظ فرهنگ بومی دارند، گاهی کمتر دیده شده‌اند؛ از این رو، توجه مسئولان و همراهی رسانه‌ها می‌تواند به بازتاب بهتر مسائل و پیگیری مطالبات این جامعه کمک کند.