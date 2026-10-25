حجت الاسلام رنجبر: خدمت صادقانه به مردم ماندگارترین میراث مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی رنجبر، پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه شهردار املش، با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی صادقانه به مردم، اظهار کرد: خدمت به مردم و برطرف کردن نیازهای آنان، ثواب و ارزشی فراتر از عبادت‌های طولانی دارد و مسئولان باید از فرصت مسئولیت برای خدمت به مردم استفاده کنند.

امام جمعه املش با اشاره به نقش شهرداری در افزایش رضایتمندی عمومی، تصریح کرد: شهرداری و شورای شهر از جمله مجموعه‌هایی هستند که می‌توانند با رسیدگی به مطالبات مردم و رفع مشکلات شهری، بیشترین رضایت را در جامعه ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه برخی مشکلات شهری سال‌ها بدون رسیدگی باقی مانده‌اند، گفت: برطرف کردن مشکلاتی مانند آسفالت معابر و رسیدگی به نیازهای شهروندان، از جمله اقداماتی است که آثار آن در زندگی مردم باقی می‌ماند و مسئولان باید در این زمینه اهتمام داشته باشند.

رنجبر با قدردانی از تلاش‌های مجموعه شهرداری و تأکید بر ضرورت همدلی و وحدت میان مسئولان، افزود: مسئولیت‌ها ماندگار نیستند و افراد مختلفی در جایگاه‌های مدیریتی قرار می‌گیرند؛ آنچه باقی می‌ماند، آثار اقدامات و خدماتی است که برای مردم انجام می‌شود.

وی همچنین خواستار پیگیری تأمین آمبولانس برای آرامستان املش شد و بیان کرد: تأمین این وسیله می‌تواند در ارائه خدمات بهتر به شهروندان مؤثر باشد و انتظار می‌رود این موضوع از طریق مسئولان استانی پیگیری شود.

امام جمعه املش با اشاره به ضرورت تکریم ارباب‌رجوع، گفت: برخورد نیکو با مردم، احترام گذاشتن به مراجعه‌کنندگان و پاسخ‌گویی مناسب به مطالبات آنان، از مصادیق خدمت به مردم است و مسئولان باید این موضوع را همواره مورد توجه قرار دهند.

رنجبر با تأکید بر جایگاه مردم در نگاه رهبر شهید انقلاب، افزود: مسئولان باید مردم را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند؛ چراکه ایثار و فداکاری برای مردم، از مهم‌ترین وظایف مسئولان و از ارزش‌های مورد تأکید رهبران دینی ماست.

وی در پایان با اشاره به جایگاه امامت و ولایت و آرمان برقراری عدالت در جامعه، بیان کرد: برای ابوذر کارجو، شهردار جدید املش، آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم وی با خدمت صادقانه، گام‌های مؤثری در مسیر رفع مشکلات شهروندان و توسعه املش بردارد.