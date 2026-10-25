واکنش به آسیب کابلهای اینترنت در تنگه هرمز؛دفع روزانه صدها حمله سایبری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری که امروز، ۳ آبان‌ماه برگزار شد، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران به تشریح آخرین وضعیت سامانه‌های دولتی، امنیت زیرساخت‌های ارتباطی، حکمرانی داده و برنامه‌های این سازمان پرداخت.



شناسایی ۳۲۰۰ سامانه موازی در دستگاه‌های اجرایی و صدور شناسنامه سامانه‌ها



رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به پرسشی درباره سامانه‌های موازی، مشترک و مجزای دستگاه‌های اجرایی و برنامه زمان‌بندی برای ادغام یا تعطیلی آن‌ها تا پایان سال، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۲۰۰ سامانه موازی در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور وجود دارد که البته میزان و نوع موازی‌بودن آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. در همین راستا، اقدام نوآورانه‌ای در دست انجام است که تا کنون در بدنه دولت سابقه نداشته و آن، صدور شناسنامه سامانه‌های موازی برای هر یک از دستگاه‌هاست.



وی افزود: هفته آینده این موضوع را طی نامه‌ای رسمی به بالاترین مقام هر دستگاه ابلاغ خواهیم کرد تا مشخص شود در آن دستگاه چه تعداد سامانه موازی وجود دارد و امکان تجمیع چه بخش‌هایی فراهم است. متأسفانه در حال حاضر سامانه‌هایی وجود دارند که در تمام دستگاه‌ها مستقر هستند، اما بخش‌ها و توابع همان دستگاه اقدام به انعقاد ۱۰، ۲۰ یا ۳۰ قرارداد مجزا با شرک‌های مختلف کرده‌اند.



صدر با اشاره به اینکه پس از ابلاغ این شناسنامه‌ها، مأموریت اصلی کاهش و تجمیع این سامانه‌ها آغاز می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد حذفیات اعلام کرد، زیرا این اقدام نیازمند مذاکره با دستگاه‌هاست؛ اما پیش‌بینی می‌شود ظرف یک یا دو ماه آینده و پس از ابلاغ شناسنامه‌ها و انجام مذاکرات، آمار نهایی اعلام شود. این موضوع را تبدیل به یک مطالبه عمومی خواهیم کرد؛ چراکه این‌ها هزینه‌های کشور و مردم است. اگر به دستگاهی اعلام کنیم باید ۱۰ سامانه را حذف کند، این مسئله به‌همراه بازه زمانی تعیین‌شده به اطلاع مردم خواهد رسید تا رسانه‌ها نیز پیگیری کنند که دستگاه‌ها تا چه میزان موفق عمل کرده‌اند. همچنین این شاخص به‌صورت قطعی در ارزیابی سالیانه دستگاه‌ها لحاظ خواهد شد.



وضعیت پایداری شبکه ملی اطلاعات و اینترنت بین‌الملل در شرایط بحران



معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگاری پیرامون احتمال آسیب به کابل‌های اینترنت زیردریایی در تنگه هرمز، ارزیابی پیامدهای آن در حوزه ارائه خدمات الکترونیک و احتمال بروز اختلال در شبکه ملی اطلاعات در صورت قطع اینترنت بین‌الملل، گفت: پاسخ دقیق و تخصصی به این موضوع در حوزه اختیارات بخش دیگری از وزارت ارتباطات است، اما به‌طور کلی کابل‌های اینترنت یک مسئله محوری و در سطح امنیت ملی به شمار می‌رود.



وی ادامه داد: عملکرد شبکه ملی اطلاعات نشان داد که این بستر در شرایط حساس و زمان جنگ به‌درستی عمل می‌کند؛ نمونه بارز آن ثبت بیش از یک میلیارد تراکنش در بستر همین شبکه است. با این وجود، شبکه ملی اطلاعات منهای اینترنت دچار چالش می‌شود و این دو بستر در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند. با وجود تمام اقدامات و پیشرفت‌های ارزنده‌ای که در شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته، هرگز نمی‌توان گفت نیازی به شبکه اینترنت بین‌الملل نداریم؛ امور روزمره، فعالیت‌های پژوهشی، تحقیقاتی و بسیاری از فرآیندهای جاری کشور حتماً نیازمند دسترسی به شبکه جهانی اینترنت است.



صدر تصریح کرد: در شرایطی که حاکمیت تصمیمی اتخاذ کند یا مسائلی رخ دهد که امنیت ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، برای دفاع از کیان کشور تدابیر لازم اجرایی خواهد شد که متولیان خاص خود را دارد. با این حال، در حوزه شبکه ملی اطلاعات به‌ویژه در تجربه جنگ ۱۲ روزه اثبات شد که زیرساخت‌های اساسی در کشور ایجاد شده و مردم توانستند بخشی از خدمات حیاتی خود را بر همین بستر دریافت کنند؛ هرچند این امر به‌هیچ‌وجه به‌معنای نفی وجود اینترنت و نفی نیاز اساسی بخش‌های مختلف جامعه به آن نیست.



برخورد قانونی با ایجاد سامانه‌های فاقد مجوز و ابلاغ به نهادهای نظارتی



رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر ممنوعیت راه‌اندازی سامانه‌های جدید بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) مگر با اخذ مجوز از وزارت ارتباطات، و تعیین تکلیف سامانه‌هایی همچون سامانه «ناظر» (طلا)، گفت: تاکنون ۱۰۰ درخواست رسمی از سوی دستگاه‌های مختلف به سازمان واصل شده که پس از بررسی دقیق کارشناسی، تعداد زیادی از آن‌ها رد شده است؛ زیرا این جمع‌بندی حاصل شد که نیازی به مواجهه مردم با یک سامانه ملی جدید وجود ندارد.

وی با تأکید بر اینکه برخی دستگاه‌ها بدون دریافت مجوز قانونی اقدام به تولید سامانه می‌کنند، افزود: سازمان فناوری اطلاعات رویکردی منفعلانه ندارد که صرفاً منتظر ارسال درخواست از سوی دستگاه بماند. به‌محض اطلاع از تولید یا رونمایی یک سامانه، مکاتبه لازم انجام شده و درباره ضرورت، معماری و چرایی ایجاد آن توضیح خواسته می‌شود. در مواردی حتی دستور از دسترس خارج کردن (دان کردن) سامانه صادر شده است؛ زیرا ضرورت نداشته یا خدمات مشابه آن از سوی دستگاه دیگری ارائه می‌شده است.



صدر تصریح کرد: در مواردی که دستگاه‌ها سامانه‌ای را رونمایی کرده و مردم را به استفاده از آن ارجاع داده‌اند، علاوه بر اخطار مستقیم، رونوشت مکاتبات به نهادهای نظارتی ارسال شده است؛ چراکه ایجاد سامانه بدون اخذ مجوزهای قانونی، به‌کارگیری غیرمجاز منابع و هزینه‌کرد بودجه عمومی به شمار می‌رود و در صورت انجام تخلف، مراجع ذی‌ربط باید پاسخگو باشند. تاکنون نیز چندین مورد تخلف در این حوزه شناسایی و به دستگاه‌های نظارتی معرفی شده است.



آخرین وضعیت لایحه حفاظت از داده‌های شخصی و تکالیف قانون دوام



معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آخرین وضعیت حکمرانی داده، لایحه حفاظت از داده‌های شخصی و وضعیت همکاری دستگاه‌ها در ۱۶ زیست‌بوم تخصصی، گفت: تدوین پیش‌نویس لایحه حفاظت از داده‌های شخصی تکلیفی بر عهده ما بود که انجام شد. هم‌اکنون این پیش‌نویس در مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون حقوقی دولت در دست بررسی قرار دارد. با توجه به وجود برخی اختلاف‌نظرها پیرامون پاره‌ای از بندها، انتظار می‌رود ظرف یک تا دو ماه آینده به جمع‌بندی نهایی برسد و در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.



وی با اشاره به تکالیف مشخص دستگاه‌ها در چارچوب قانون دوام اظهار داشت: پایگاه‌های داده حیاتی و متولیان نگهداری آن‌ها کاملاً مشخص هستند؛ به‌عنوان مثال سازمان ثبت احوال متولی پایگاه داده‌های هویتی اشخاص حقیقی و سازمان ثبت اسناد و املاک متولی پایگاه داده اشخاص حقوقی است. وظیفه سازمان فناوری اطلاعات نیز پایش مستمر، پیگیری ایجاد نسخه‌های پشتیبان (بک‌آپ) مطمئن و جلوگیری از تضییع داده‌های مردم است. اگرچه برخی دستگاه‌ها در گذشته وضعیت نامساعدی در ذخیره‌سازی و امنیت داشتند، اما با مکاتبه و پشتیبانی فنی به رفع نواقص آن‌ها کمک شد.



توسعه هوش مصنوعی با انتشار داده‌های باز/ جلوگیری از انسداد دسترسی‌ها به بهانه امنیت



صدر بر لزوم اجرای قانون در زمینه «داده‌های باز» تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند دیتاست‌های (مجموعه‌داده‌های) خود را در اختیار متخصصان و نخبگان قرار دهند. معاونت خدمات پایه سازمان فناوری اطلاعات ایران این دیتاست‌ها را از دستگاه‌هایی که همکاری کرده و نمایندگان داده‌های باز خود را معرفی نموده‌اند دریافت کرده و آن‌ها را بر روی درگاه مربوطه در سایت سازمان در دسترس قرار داده است که هم‌اکنون مورد استفاده پژوهشگران و فعالان حوزه هوش مصنوعی قرار دارد.



وی هشدار داد: یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها و ابزارهای توسعه هوش مصنوعی، داده‌های دقیق است. با وجود لزوم رعایت بالاترین استانداردهای امنیتی، نباید به بهانه امن‌سازی، کل دسترسی‌ها به داده‌های بلااستفاده قطع شود؛ چراکه حبس داده‌ها منجر به عقب‌ماندگی در توسعه هوش مصنوعی خواهد شد. سازمان فناوری اطلاعات با تخصیص فضای ذخیره‌سازی مناسب در بستر ابری دولت (ابر دولت) و پایش پشتیبان‌گیری داده‌ها، به تقویت این زیرساخت‌ها کمک می‌کند.



خروج از «جنگل سامانه‌ها» با مهاجرت به زیست‌بوم‌های یکپارچه خدمات



رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاری پیرامون راهکارهای برون‌رفت از وضعیت موسوم به «جنگل سامانه‌ها»، کاهش هزینه‌های نگهداری و تسهیل خدمات دولت الکترونیک بر اساس تکالیف بند «ت» قانون برنامه هفتم، اظهار داشت: «تعبیر جنگل سامانه‌ها که وزیر محترم ارتباطات به کار بردند، توصیفی کاملاً دقیق از وضعیت فعلی است. در گذشته که سامانه‌ها نبودند، مردم ناچار بودند پرونده‌های کاغذی را از این سازمان به آن سازمان منتقل کنند. سپس با الکترونیکی‌شدن فرآیندها، اگرچه هدف اولیه تسهیل امور بود، اما تکثر بی‌رویه سامانه‌ها سبب شد مردم به‌جای جابه‌جایی کاغذ، در میان سامانه‌های متعدد سردرگم شده و مکرراً مدارک را در درگاه‌های مختلف بارگذاری کنند؛ فرآیندی که در عمل هدفمند نبوده است.



وی با اشاره به رویکرد جدید این سازمان مبتنی بر گذار از دستگاه‌محوری به «زیست‌بوم‌محوری» تصریح کرد: «یک دستگاه اجرایی به‌تنهایی پاسخگوی چرخه کامل یک خدمت نیست؛ به‌عنوان نمونه، برای صدور مجوز زمین یا ملک، شهروند با ۱۵ دستگاه مختلف سروکار دارد. بنابراین رویکرد صحیح، تعریف "زیست‌بوم زمین و ملک" است تا متقاضی صرفاً به یک نقطه مراجعه کرده و ثبت درخواست کند.سپس پلتفرم بالادستی و متولی، فرآیند را در لایه‌های پایین‌دستی میان سامانه‌ها به گردش درآورده و نتیجه نهایی را به شهروند تحویل می‌دهد.



صدر تأکید کرد: با استقرار زیست‌بوم‌های یکپارچه، سامانه‌های متناظر، زاید و موازی به‌مرور حذف خواهند شد و شفافیت فرآیندها افزایش می‌یابد؛ به‌طوری‌که مشخص می‌شود علت معطلی صدور مجوز مربوط به عدم پاسخ‌گویی کدام دستگاه بوده است. با استقرار نظام حکمرانی داده‌مبنا و یکپارچه‌سازی خدمات، علاوه بر پایان دادن به سردرگمی مردم، صرفه‌جویی عظیمی در مصرف کاغذ و هزینه‌های عمومی کشور محقق خواهد شد که نمونه بارز آن کاهش و حذف میلیون‌ها برگ کاغذ در فرآیندهای جاری است.

دفع روزانه صدها حمله سایبری



رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به پرسشی درباره توان تاب‌آوری زیرساخت‌های حیاتی و شبکه‌های ارتباطی کشور در برابر حملات گسترده سایبری با توجه به هشدارهای مقامات عالی کشور مبنی بر اینکه جنگ‌های آینده ماهیت فناورانه دارند، گفت: به‌طور مداوم شاهد حجم بالایی از حملات سایبری به زیرساخت‌ها و دستگاه‌های مختلف هستیم که در این زمینه شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های متولی گزارش‌های فزاینده‌ای از حملات روزانه ثبت می‌کنند. خوشبختانه توانسته‌ایم با حجم بسیار زیادی از این حملات مقابله کنیم، اما این عرصه پایان‌ناپذیر است و میزان آمادگی کشور هر چقدر هم که باشد باید مضاعف شود.



وی با تأکید بر اینکه همکاری و هماهنگی تنگاتنگی میان دستگاه‌های متولی امنیت سایبری وجود دارد، تصریح کرد: شاید در اخبار صرفاً خبر از دسترس خارج شدن مقطعی سامانه یک دستگاه بازتاب یابد، اما در واقعیت ما هم‌زمان در حال دفع ده‌ها و صدها حمله سایبری به سامانه‌ها و درگاه‌های مختلف هستیم؛ بنابراین وضعیت کلی کشور در پدافند سایبری مناسب است. با این حال ماهیت فضای سایبری برای همه کشورهای جهان پرمخاطره و دائماً در حال دگرگونی است؛ هر اندازه ما سامانه‌های دفاعی را ارتقا دهیم، مهاجمان نیز روش‌ها و ابزارهای نوین‌تری به کار می‌برند.



صدر یادآور شد: همان‌طور که معاون اول رئیس‌جمهور نیز تأکید کردند، ماهیت نبردهای کنونی سایبری است. طی روزهای اخیر نیز شاهد حملات سنگین و متعددی به درگاه‌های مختلف کشور بودیم که خوشبختانه با اقدام به‌موقع بخش عمده آن‌ها دفع شد. از تمام دستگاه‌های اجرایی تقاضا داریم هشدارهای امنیتی، الزامات پدافند غیرعامل و تذکرات پلیس فتا را کاملاً جدی بگیرند؛ چراکه با پیاده‌سازی این ملاحظات فنی، بخش عمده‌ای از تهدیدات به‌سادگی قابل پیشگیری و مهار است.



عذرخواهی از مردم بابت اختلال سامانه کالابرگ



معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبر نگار دیگری درباره علت بروز اختلال در روزهای ابتدایی راه‌اندازی سامانه‌های ملی نظیر ثبت‌نام کالابرگ و مسئولیت دولت در پایداری خدمات پایه هنگام قطعی احتمالی اینترنت بین‌الملل، اظهار داشت: بنده پیش از این نیز از طریق رسانه ملی و تریبون‌های مختلف بابت زحمات و دردسرهایی که در روز اول ثبت‌نام متوجه مردم شد عذرخواهی کرده‌ام. هرچند وجود برخی ناهماهنگی‌ها و اختلالات در حجم ترافیک اولیه فضای مجازی تا حدی در تمام دنیا رخ می‌دهد، اما این مسئله به‌معنای توجیه نقص فنی نیست و باید برای هر اقدام ملی در بالاترین سطح آمادگی قرار داشته باشیم.



وی درباره ریشه فنی بروز این اختلال تشریح کرد: در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، هسته مرکزی و سازمان فناوری اطلاعات به لحاظ نرخ تراکنش بر ثانیه (TPS) و مدیریت بار ترافیکی مراجعات مردمی هیچ مشکلی نداشت؛ بلکه کندی اصلی ناشی از عدم توانایی برخی سامانه‌های متصل و دستگاه‌های پاسخ‌دهنده به استعلامات برخط در ارسال پاسخ با سرعت متناسب بود. خوشبختانه این گلوگاه فنی به‌سرعت مدیریت و رفع شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اعلام یک رکورد پردازشی جدید گفت: با وجود اختلالات مقطعی روز نخست، در بازه زمانی سه‌روزه این فراخوان، بیش از ۱۲ میلیون فرم به‌صورت کامل و دقیق به ثبت رسید؛ این یک رکورد قابل توجه برای کشور به شمار می‌رود، زیرا ثبت این فرم‌ها صرفاً یک تأیید ساده نبود، بلکه پاسخ به چندین پرسش تخصصی، دسته‌بندی لحظه‌ای داده‌ها و ارسال بی‌درنگ استعلامات به نهادهای ذی‌ربط را شامل می‌شد که نشان‌دهنده ارتقای چشمگیر تاب‌آوری پنجره ملی است. تجارب این فراخوان و فراخوان‌های آتی نظیر سرشماری عمومی و کارت هوشمند، زمینه هم‌افزایی بیشتر دستگاه‌ها را فراهم می‌کند.



هیچ‌کس در کشور موافق قطع اینترنت نیست

صدر با رد شائبه تقابل دولت با بخش خصوصی تصریح کرد: «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در مقام رقابت با بخش خصوصی نیست و بنا ندارد تنگنایی ایجاد کند؛ بلکه استعلامات و خدمات مختلف از طریق درگاه تبادل اطلاعات (GSB و PGSB) به ارائه‌دهندگان بخش خصوصی نیز ارائه می‌شود تا زمینه فعالیت کسب‌وکارهای دیجیتال گسترده‌تر شود.



وی بار دیگر بر اهمیت حیاتی اینترنت بین‌الملل در کنار زیرساخت‌های داخلی تأکید کرد و افزود: تلاش برای ارتقای پایداری شبکه ملی اطلاعات به هیچ وجه به معنای بی‌نیازی از اینترنت نیست؛ شریان‌های بانکی، خدمات سلامت، آموزش عالی و پژوهش کشور همگی پیوند ناگسستنی با اینترنت دارند. شبکه ملی اطلاعات در آزمون‌های دشوار توان اجرایی خود را اثبات کرده است، اما رویکرد کلان دولت و وزیر محترم ارتباطات دسترسی پایدار، سریع و شفاف عموم مردم به شبکه جهانی است و قطع اینترنت صرفاً در شرایط اضطراری امنیت ملی و بر اساس تصمیم مراجع بالادستی رخ می‌دهد؛ چراکه هیچ‌کس در کشور خواستار قطعی اینترنت نیست. در صورت وقوع هرگونه اختلال نیز، تمام ارکان بر اساس شرح وظایف قانونی خود پاسخگوی جامعه خواهند بود.

سازمان فناوری اطلاعات به نمایندگی از وزارت ارتباطات، متولی پیگیری زیست‌بوم هوش مصنوعی در لایه‌های مختلف است. برای تحقق این هدف، نقشه راه مصوبی وجود دارد که در قالب آن پروژه‌های متعددی با مشارکت بخش خصوصی تعریف شده و در دست پیگیری است.

صدر با اشاره به ارکان سه‌گانه هوش مصنوعی شامل «داده»، «زیرساخت پردازشی» و «الگوریتم» خاطرنشان کرد: در زمینه تربیت متخصصان و نخبگان الگوریتمی وضعیت بسیار مطلوبی داریم. در زمینه تأمین داده‌ها نیز سامانه داده‌های باز در حال غنی‌سازی با همکاری دستگاه‌هاست. همچنین در بخش زیرساخت‌های پردازشی (GPU/HPC)، تعرفه مصوب و استانداردی تعیین شده تا بخش خصوصی و دولتی بتوانند خدمات پردازش ابری را اجاره کرده یا در اختیار یکدیگر بگذارند.

صدور مجوز برای نخستین آزمایشگاه‌های تخصصی ارزیابی هوش مصنوعی

وی از صدور مجوز برای نخستین آزمایشگاه‌های تخصصی ارزیابی هوش مصنوعی خبر داد و گفت: سازمان فناوری اطلاعات با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرآیند ارزیابی متقاضیان را نهایی کرده و مجوز ۷ آزمایشگاه تخصصی هوش مصنوعی صادر شده است (یا ظرف روزهای آینده نهایی و اعطا می‌شود). هدف این آزمایشگاه‌ها این است که هر شرکتی محصول مبتنی بر هوش مصنوعی توسعه داد، بتواند آن را از طریق پژوهشگاه و معاونت خدمات پایه مورد ارزیابی فنی و کیفی قرار دهد.



حضور فعال در مجامع بین‌المللی با وجود تحریم‌ها

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در تشریح دیپلماسی فناوری کشور اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های پروازی، تحریم‌ها و شرایط خاص منطقه، هیئت‌های تخصصی ما در تمام اجلاس‌ها و مجامع جهانی حضور فعال داشته‌اند. در رویداد WSIS (جامعه جهانی اطلاعات) سابقه کسب دو جایزه بین‌المللی را داریم که البته امسال به دلیل ملاحظات امنیتی و عدم امکان بارگذاری اطلاعات، این فرایند دنبال نشد.»

وی به جایگاه معتبر فنی ایران در بلوک‌های نوظهور نظیر بریکس و سازمان همکاری شانگهای اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و سازوکارهای نوظهور حوزه هوش مصنوعی تقاضای عضویت ارائه کرده و حضوری مؤثر دارد. این اقدامات نشان می‌دهد در عرصه فناوری رویکردی کاملاً پویا و تعاملی اتخاذ شده است.



صدر تصریح کرد: پیامد ایستادگی و اقتدار فنی و دفاعی کشور در تحولات اخیر موجب شده نمایندگان تخصصی جمهوری اسلامی ایران در مجامع فنی و بین‌المللی با احترامی متمایز از سوی سایر کشورها مواجه شوند؛ هرچند موانع ناشی از تحریم‌ها و فشارهای برخی طرف‌های غربی همچنان پابرجاست، اما نگاه عزتمندانه بین‌المللی، بستر مراودات فنی و منطقه‌ای ما را بیش از پیش هموار کرده است.

زیست‌بوم‌های یکپارچه؛ نسخه شفابخش دولت هوشمند/ اخذ مجوز شورای اقتصاد تا چند هفته آینده

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه این نشست، در پاسخ به پرسشی درباره زمان‌بندی دقیق تحقق کامل خدمات جامع دولت هوشمند و رفع ناهماهنگی دستگاه‌ها اظهار داشت: برنامه محوری و جامع ما پیاده‌سازی "زیست‌بوم‌ها" است که آن را نسخه شفابخش حوزه دولت الکترونیک و دولت هوشمند می‌دانیم؛ چراکه در این مدل، همه دستگاه‌ها در کنار یکدیگر برای ارائه یک خدمت واحد هم‌افزا می‌شوند. پیش‌بینی ما این است که ظرف دو تا سه هفته آینده مجوز مربوطه را از شورای اقتصاد دریافت کنیم، زیرا سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مرتبط همکاری بسیار خوبی در این زمینه دارند.

وی افزود: تعیین‌تکلیف قراردادهای بخش خصوصی در این بخش حدود دو تا سه ماه زمان می‌برد، اما نتایج ملموس هر زیست‌بوم به‌صورت دوره‌های شش‌ماهه آشکار خواهد شد. با این حال، سایر اقدامات جاری را معطل این طرح نکرده‌ایم؛ کمااینکه در مواردی نظیر درگاه ملی مجوزها، سامانه املاک و اسکان یا پنجره زمین، مشکلاتی که شهروندان در ثبت چندباره اطلاعات یا استعلامات بین‌دستگاهی با آن مواجه می‌شدند رصد شده و بخش عمده‌ای از آن‌ها با اصلاحات فنی برطرف شده است.

صدر با اشاره به پایان دوره سیزدهم ارزیابی خدمات دولت الکترونیک خاطرنشان کرد: نتایج دوره سیزدهم ارزیابی‌ها به‌زودی به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد و در آن مشخص می‌شود عملکرد کدام درگاه بهتر بوده و خدمات هر دستگاه تا چه میزان به سمت هوشمندسازی کامل پیش رفته است. اما هدف‌گذاری اصلی ما ایجاد تحول ملموس برای مردم از طریق یک درگاه واحد و در قالب زیست‌بوم‌های متمرکز است.

کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مصرف انرژی در صنایع بزرگ با اجرای پروژه‌های هوشمندسازی

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگاری پیرامون نقش فناوری اطلاعات و مدیریت داده‌مبنا در کنترل ناترازی انرژی و تعمیم آن به صنایع بزرگ و عموم جامعه گفت: از ابتدای دولت چهاردهم، دکتر هاشمی وزیر محترم ارتباطات بر این دیدگاه تأکید داشتند که بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری در بازدید از نمایشگاه فناوری، تمرکز اصلی حوزه ارتباطات باید بر "مدیریت مصرف از طریق ابزارهای فناورانه" باشد. این یک راهبرد کاملاً دقیق و کارشناسی است. وی ادامه داد: در همین راستا دو طرح کلیدی تعریف شده است؛ نخست، سیستم مدیریت هوشمند ساختمان‌های دولتی موسوم به BMS (Building Management System) و طرح دوم، سامانه پایش و مدیریت مصرف انرژی در صنایع تحت عنوان EMS (Energy Management System). در این خصوص، با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و در قالب یک قرارداد پژوهشی، شرح خدمات فنی برای سه صنعت بزرگ و انرژی‌بر شامل فولاد، آلومینیوم و سنگ‌آهن تدوین و به دستگاه‌های متولی ارائه شد. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد با استقرار سامانه‌های هوشمند پایش انرژی، دستیابی به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی مصرف در این صنایع قطعی خواهد بود. صدر تأکید کرد: سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان بازوی فنی دولت زیرساخت‌ها را آماده کرده و مدل‌های پایلوت را اجرا می‌کند، اما تعمیم و الزام آن در سطح صنایع بزرگ و ساختارهای حاکمیتی نیازمند پیگیری جدی خود صنایع و دستگاه‌های بالادستی ذی‌ربط است.

تعریف عملیاتی «تاب‌آوری سایبری» و لزوم حفظ پایداری خدمات در شرایط بحران

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در تشریح مفهوم تاب‌آوری زیرساخت‌ها و الزامات قانونی دستگاه‌های اجرایی در این زمینه بیان کرد: تاب‌آوری به این معناست که در صورت وقوع هرگونه رخداد ناخواسته، به‌ویژه تهاجم سایبری، سامانه بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن سرویس را بازیابی کرده و در دسترس قرار دهد. شرط تحقق این هدف، ایجاد نسخه‌های پشتیبان (بک‌آپ) مطمئن در پایگاه‌های داده استاندارد و برگزاری مداوم مانورهای سنجش پایداری است تا زمان بازیابی (RTO) خدمات به حداقل برسد. وی با اشاره به تحولات و تنش‌های اخیر افزود: وضعیت تاب‌آوری سامانه‌های کشور پس از جنگ‌های اخیر و هشدارهای امنیتی مکرر، بهبود قابل توجهی یافته است. تعریف ما از تاب‌آوری روشن است: سرویس‌دهی به مردم تحت هیچ شرایطی نباید متوقف شود. خود سازمان فناوری اطلاعات نیز سامانه‌های متعددی را تحت مدیریت دارد که برای تمامی آن‌ها دستورالعمل‌های شرایط اضطراری تدوین شده است تا در مواجهه با تهدیدات، پایداری سرویس حفظ شود. انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی نیز الزامات ابلاغی را موبه‌مو اجرا کنند تا خللی در زندگی روزمره مردم ایجاد نشود.

آخرین وضعیت پنجره ملی خدمات: اتصال ۹۸ درصدی دستگاه‌ها و عقب‌ماندگی در هوشمندسازی کامل

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری پیرامون میزان واقعی خدمات ارائه‌شده در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، سهم خدمات پایان‌به‌پایان (End-to-End) در مقایسه با ارجاع صرف از طریق لینک، و ضمانت‌های اجرایی در مواجهه با دستگاه‌های کم‌کار تصریح کرد: همان‌طور که در آمارها آمده، اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به مرز ۱۰۰ درصد رسیده و نزدیک به ۹۸ درصد است. همچنین در بخش تبدیل خدمات سنتی به الکترونیکی نیز طبق تکالیف قانونی به پوشش نزدیک به ۹۷ درصدی دست یافته‌ایم.

صدر پیرامون تکلیف هوشمندسازی سالانه ۲۰ درصد خدمات تصریح کرد: طبق قانون برنامه، در سال دوم باید به پوشش ۴۰ درصدی خدمات هوشمند (بدون دخالت عامل انسانی و مبتنی بر استعلام سیستمی) می‌رسیدیم، اما میانگین عملکرد فعلی کشور حدود ۳۶ تا ۳۷ درصد است و چند درصدی از برنامه عقب هستیم؛ البته در این میان برخی دستگاه‌ها با تک‌خدمت توانسته‌اند به پوشش ۱۰۰ درصدی برسند و امتیاز برخی دستگاه‌ها نیز پایین‌تر است. جزئیات این آمار هفته آینده رسماً اعلام و عملکرد جزء‌به‌جزء دستگاه‌ها مشخص می‌شود.

انتقاد از غیرشفاف‌بودن فرآیند برخی دستگاه‌ها

وی با تأیید چالش ارائه خدمات ناقص یا ارجاع بدون فرجام در برخی سامانه‌ها گفت: یکی از دلایل اصلی حرکت به سمت طرح جامع و زیست‌بوم‌های یکپارچه همین موضوع است؛ ما باید مطمئن شویم یک خدمت از نقطه شروع تا نقطه پایانی به‌طور کامل و برخط به شهروند تحویل داده می‌شود، نه اینکه صرفاً کاربر از پنجره ملی به درگاه دستگاه پاس داده شود و سپس فرآیند نامعلوم بماند. در حال حاضر ورود موفقیت‌آمیز کاربر رصد می‌شود، اما در لایه‌های داخلی برخی دستگاه‌ها، فرآیند شفاف نیست و رضایت کامل ما به‌عنوان نماینده ناظر دولت را تأمین نمی‌کند.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با دعوت از مردم برای مشارکت در نظارت بر کیفیت خدمات دولت هوشمند تأکید کرد: در حال حاضر وضعیت پایداری سامانه‌های متصل به‌صورت ثانیه‌ای در مرکز پایش ما کنترل می‌شود، اما از عموم هم‌وطنان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه قطعی یا عدم دریافت خدمت نهایی، موضوع را از طریق سامانه "دیدبان" یا بخش نظرسنجی پنجره ملی گزارش کنند. این بازخوردهای مردمی مستقیماً در نمره ارزیابی سالیانه دستگاه‌ها لحاظ شده و با تشکیل پرونده‌های فنی، تا رفع قطعی گلوگاه‌های بین‌دستگاهی پیگیری خواهد شد.