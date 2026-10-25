آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد در سیستان وبلوچستان همزمان با ایام فاطمیه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی میرامامی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با آغاز دهه فاطمیه و در آستانه سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، زمینه آزادی ۱۰ نفر از زندانیان جرائم غیرعمد در سیستان و بلوچستان فراهم شد.

مدیر ستاد مردمی دیه سیستان و بلوچستان افزود: از مجموع زندانیان آزادشده، هفت نفر از زندان زاهدان، دو نفر از زندان سراوان و یک نفر از زندان چابهار بودند. پنج نفر از این افراد به دلیل بدهی مالی، چهار نفر به علت ناتوانی در پرداخت مهریه و یک نفر به دلیل بدهی نفقه در زندان به سر می‌بردند.

وی با اشاره به جزئیات تأمین بدهی این زندانیان بیان کرد: مجموع بدهی این افراد ۲۴۰ میلیارد تومان بود که با پذیرش اعسار به مبلغ ۲۳۳ میلیارد تومان، گذشت سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی شاکیان و پرداخت سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از سوی ستاد مردمی دیه استان، زمینه آزادی آنان فراهم شد.

میرامامی ادامه داد: بانک رفاه کارگران نیز با پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان در آزادی دو نفر از این مددجویان مشارکت کرد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار کمک به آزادی زندانیان، تعدادی بسته معیشتی نیز از سوی این بانک به افراد آزادشده اهدا شد تا بخشی از نیازهای معیشتی آنان و خانواده‌هایشان پس از بازگشت به جامعه تأمین شود.