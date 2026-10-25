عاملان بدون علم چالش مدیریتی؛هجدهمین آمارنامه اصفهان منتشرشد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه، دویست و سی و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان میزبان آیین رونمایی از نسخه جدید آمارنامه شهر اصفهان (سال ۱۴۰۴) بود؛ اثری که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین زنجیره‌های مستمر داده‌محور در مدیریت شهری کشور شناخته می‌شود و در تدوین آن بیش از ۶۰ دستگاه اجرایی استان مشارکت داشته‌اند.

علی قاسم‌زاده، شهردار اصفهان در حاشیه رونمایی از این آمارنامه، با استناد به آموزه‌های دینی و روایی اظهار کرد: در ادبیات روایی ما دو گروه به‌شدت مذمت شده‌اند؛ گروه اول عالمان بی‌عمل هستند که در قرآن کریم و روایات مکرر مورد نکوهش قرار گرفته‌اند و مردم نیز به خوبی این گروه را می‌شناسند و مذمت می‌کنند.

وی افزود: اما گروه دوم که به‌شدت و شاید حتی بیشتر در قرآن و روایات مذمت شده‌اند اما متأسفانه از اشتهار لازم در جامعه برخوردار نیستند، عاملان بدون علم هستند؛ کسانی که مسئولیتی را می‌پذیرند در حالی که نسبت به آن آگاهی و علم ندارند یا مسیری را بدون نقشه راه آغاز می‌کنند.

شهردار اصفهان با تأکید بر اینکه علم به کار شامل دانش تخصصی، تجربه و بدون شک آمار، اطلاعات و داده‌ها است، تصریح کرد: شناخت دقیق واقعیت و موقعیت، نقطه آغاز درست است. تعبیر رسای پیامبر اکرم (ص) که می‌فرماید «خدایا اشیاء را همان‌طور که هست به من نشان بده»، نشان‌دهنده اهمیت شناخت واقعیت است؛ چراکه اکثر خطاها ناشی از درک غلط از واقعیات است. وقتی تصویر درست و دقیقی از موقعیت نداشته باشیم، احتمال خطا افزایش می‌یابد.

قاسم‌زاده کارکرد اصلی آمار را ارائه عینیت پدیده و واقعیت‌ها دانست و گفت: اینکه چگونه باید با واقعیت‌ها مواجه شویم، مبتنی بر داده‌های درست است. بسیاری از پدیده‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ریشه در این دارد که سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان بر اساس آرمان‌ها تصمیم می‌گیرند، نه واقعیات. آرمان‌ها زمانی قابل تحقق هستند که واقعیات اجتماعی را درک کنیم و با بهره‌گیری از سنت‌های الهی، جامعه را اصلاح کنیم. ما باید واقعیات را بفهمیم، نقشه‌راه را بر اساس آن طراحی کنیم و جامعه را به سمت اصلاح و صلاح هدایت نماییم.

وی با اشاره به رونمایی از آمارنامه شهر اصفهان ابراز کرد: این اقدام یکی از کارهای ارزشمندی است که از قدیم در شهرداری شکل گرفته و ما تلاش کرده‌ایم به آن متعهد باشیم و این زنجیره سالانه دچار وقفه نشود. بی شک آیندگانی که بخواهند درباره اصفهان تحقیق و تحلیل کنند، یکی از منابع قابل اعتمادشان همین آمارنامه شهرداری خواهد بود.

آمارنامه ۱۴۰۴ تلفیق استانداردهای بین‌المللی با شاخص‌های اختصاصی مدیریت شهری است

نسخه جدید آمارنامه شهر اصفهان که طی ۱۸ سال گذشته به‌صورت مستمر منتشر شده، در قالب ۲۰ فصل استاندارد بین‌المللی «آیزیک» (شامل مباحث سرزمین و آب و هوا، جمعیت، مسکن، صنعت، حمل‌ونقل، بهداشت، کشاورزی، نیروی انسانی و…) به همراه یک فصل اختصاصی تحت عنوان «مدیریت شهر» (شامل حدود ۳۰۰ شاخص کلیدی شهرداری) تدوین شده است تا به عنوان یک پایگاه اطلاعاتی زمانی قابل استناد برای محققان، مدیران و برنامه‌ریزان عمل کند.

مدیریت شهری اصفهان با تداوم انتشار این مجموعه و ارائه هم‌زمان نسخه الکترونیک آن در درگاه معاونت برنامه‌ریزی ( plan.isfahan.ir ) و سامانه «رسا»، بستر لازم را برای دسترسی سریع به شاخص‌های شهری، جلوگیری از تفسیر به‌رای داده‌ها و پشتیبانی از اهداف کلان برنامه «اصفهان ۱۴۱۰» فراهم کرده است.

آمارنامه اصفهان نماد مدیریت یکپارچه اطلاعات و همکاری ۶۰ دستگاه اجرایی است

در ادامه این مراسم، مهران ابراهیمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان، ضمن تشکر از حمایت‌های ویژه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: استمرار چاپ و انتشار آمارنامه طی ۱۸ سال گذشته به این معناست که ما امروز یک پایگاه اطلاعاتی زمانی قابل استناد در اختیار داریم که در حوزه‌های مختلف مورداستفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ساختار محتوایی این اثر افزود: آمارنامه اصفهان بر اساس استاندارد «آیزیک» در قالب ۲۰ فصل استاندارد تدوین شده و مدیریت شهری اصفهان نیز فصل بیست‌ویکمی با عنوان «مدیریت شهر» به آن اضافه کرده که حاوی حدود ۳۰۰ شاخص در حوزه‌های مختلف شهرداری است و یکی از بخش‌های پرکاربرد برای مجموعه مدیریت شهری محسوب می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه در تدوین این آمارنامه ۶۰ دستگاه اجرایی همکاری دارند، تصریح کرد: انتشار این مجموعه نمودی از مدیریت واحد و یکپارچه اطلاعات است؛ به‌گونه‌ای که پس از رفت‌وبرگشت فرم‌ها، صحت داده‌ها راستی‌آزمایی شده و اصفهان به عنوان نخستین کلان‌شهر کشور موفق به چاپ زودهنگام آمارنامه می‌شود. هدف اصلی این است که بر روی مفاهیم و اقلام اطلاعاتی شهری درک و قرائت واحدی داشته باشیم و از تفسیر به‌رای جلوگیری کنیم.