بیمه افت تولید دام عشایری؛ از خراسان جنوبی تا اجرای کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی و اجرای آزمایشی طرح بیمه افت تولید دام سبک مولد عشایری در بیرجند اظهار کرد: بیمه کشاورزی با رویکرد حمایتی و در راستای سیاست‌های دولت برای پشتیبانی از بخش کشاورزی طراحی شده است، جامعه عشایری نیز به‌واسطه نقش مهمی که در تولید محصولات دامی و تأمین امنیت غذایی کشور دارد، از گروه‌های هدف این حمایت‌ها به شمار می‌رود.

رئیس اداره کل بیمه دام، طیور و زنبورعسل صندوق بیمه کشاورزی کشور با اشاره به همکاری‌های انجام‌شده برای تدوین و اجرای طرح بیمه افت تولید دام سبک مولد عشایری ناشی از خشکسالی در خراسان جنوبی افزود: با همراهی مسئولان استانی و کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی، طرح بیمه افت تولید دام سبک مولد عشایری تهیه و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و دریافت مجوزهای قانونی، در هیئت‌مدیره صندوق بیمه کشاورزی به تصویب رسید و اکنون امکان صدور برخط بیمه‌نامه آن در سامانه جامع بیمه کشاورزی فراهم شده است.

رئیس اداره کل بیمه دام، طیور و زنبورعسل صندوق بیمه کشاورزی کشور با بیان اینکه افت تولید دام تنها به خشکسالی محدود نمی‌شود، گفت: عواملی مانند بیماری، سوءتغذیه و شرایط نامساعد محیطی می‌توانند بر میزان تولید شیر، گوشت و سایر محصولات دامی تأثیر بگذارند.

صفری تصریح کرد: در تدوین این طرح تلاش شده است با استفاده از بررسی‌های کارشناسی و شاخص‌های مشخص، سازوکاری برای حمایت از دامداران عشایری در زمان کاهش تولید فراهم شود.

رئیس اداره کل بیمه دام، طیور و زنبورعسل صندوق بیمه کشاورزی کشور با اشاره به ظرفیت بالای بیمه دام در کشور بیان کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۷۵ میلیون رأس دام سبک و سنگین در کشور وجود دارد که نزدیک به ۱۰ درصد آن تحت پوشش صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفته است.

وی افزود: خراسان جنوبی نیز در زمینه بیمه دام عشایری سهم قابل‌توجهی دارد و در برخی مقاطع، سهم این استان از آمار بیمه دام عشایری به حدود ۱۵ درصد رسیده است.

رئیس اداره کل بیمه دام، طیور و زنبورعسل صندوق بیمه کشاورزی کشور ادامه داد: اجرای آزمایشی طرح بیمه افت تولید در این استان می‌تواند زمینه ارزیابی نقاط قوت و ضعف و رفع موانع اجرایی آن را فراهم کند تا در صورت موفقیت، امکان توسعه طرح در سطح کشور فراهم شود.

ضرورت تهیه بیمه پایه برای استفاده از پوشش‌های تکمیلی

رئیس اداره کل بیمه دام، طیور و زنبورعسل صندوق بیمه کشاورزی کشور با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق درباره شرایط بیمه‌نامه‌ها گفت: بیمه افت تولید از بیمه‌های الحاقی است و دامداران برای استفاده از آن باید ابتدا بیمه پایه یا بیمه جامع دام را تهیه کنند.

صفری توضیح داد: در بیمه پایه، خطراتی از جمله برخی بیماری‌های دامی و حوادث طبیعی مانند سیل، طوفان، صاعقه، زلزله و خشکسالی تحت پوشش قرار می‌گیرند.

صفری گفت: همچنین برای استفاده از پوشش برخی خطرات دیگر، از جمله حمله حیوانات وحشی، سقوط دام از کوه و بیماری آنتروتوکسمی یا پرخوری، لازم است دامدار بر اساس شرایط بیمه‌نامه، پوشش تکمیلی مربوط را خریداری کند.

وی با اشاره به حمایت دولت از بیمه‌گذاران بخش کشاورزی اظهار کرد: در بیمه پایه، ۷۰ درصد حق بیمه از محل یارانه دولت تأمین می‌شود و سهم پرداختی بیمه‌گذار ۳۰ درصد است و در بیمه افت تولید دام سبک مولد عشایری نیز ۵۰ درصد حق بیمه از سوی دولت حمایت می‌شود.

تعهدات بیمه‌ای و مهلت صدور بیمه‌نامه

صفری درباره میزان تعهدات بیمه‌ای گفت: بر اساس ضوابط اعلام‌شده برای بیمه‌نامه‌های دام سبک، سقف تعهد در بیمه گوسفند سبک‌وزن ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و در بز سبک‌وزن ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

رئیس اداره کل بیمه دام، طیور و زنبورعسل صندوق بیمه کشاورزی کشور تصریح کرد: همچنین در بیمه افت تولید، تعهد پیش‌بینی‌شده معادل ۱۰ درصد مبلغ مبنای تعهد بیمه‌نامه مربوط است.

وی با تأکید بر اهمیت توجه دامداران به زمان ثبت‌نام و صدور بیمه‌نامه افزود: دوره صدور بیمه‌نامه از اول مهرماه تا ۳۰ دی‌ماه تعیین شده است و دامداران باید در این بازه زمانی برای تهیه بیمه‌نامه اقدام کنند؛ چراکه پس از پایان مهلت مقرر، صدور بیمه‌نامه در سامانه امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس اداره کل بیمه دام، طیور و زنبورعسل صندوق بیمه کشاورزی کشور ادامه داد: بررسی خسارت‌های ناشی از افت تولید در بازه زمانی بهمن‌ماه تا پایان اردیبهشت‌ماه، بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده و با مشارکت کارگروهی متشکل از امور عشایر استان، صندوق بیمه کشاورزی و اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی انجام می‌شود.

صفری با قدردانی از همکاری مسئولان و کارشناسان استانی در تدوین و اجرای این طرح گفت: اجرای آزمایشی بیمه افت تولید دام سبک مولد عشایری در خراسان جنوبی فرصتی برای شناسایی موانع و تکمیل سازوکارهای اجرایی آن است.

وی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با رصد مستمر روند اجرا و رفع مشکلات احتمالی، زمینه توسعه این طرح در سطح کشور و افزایش حمایت بیمه‌ای از جامعه عشایری فراهم شود.