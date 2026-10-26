به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های انتخابی جام جهانی پدل قرار است از روز دوشنبه چهارم آبان به میزبانی کویت برگزار شود اما تیم‌های ملی مردان و زنان ایران به دلیل صادر نشدن ویزا عملاً فرصت حضور در این مسابقات را از دست داده‌اند. فدراسیون تنیس ایران در همین راستا با ارسال نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی پدل خواستار اختصاص سهمیه ویژه برای حضور مستقیم هر دو تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ قطر شده است.

داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره روند پیگیری صدور روادید تیم‌های ملی پدل ایران اظهار داشت: از قبل از بازی‌های آسیایی و به محض اینکه کنفدراسیون پدل آسیا برگزاری مسابقات در کویت را اعلام کرد فدراسیون ایران درخواست رسمی خود را به فدراسیون تنیس کویت و همچنین فدراسیون جهانی اعلام کرد. از آنجایی که می‌دانستیم احتمال دارد چنین برخوردی با ما صورت بگیرد از فدراسیون جهانی هم درخواست کمک کردیم. هر دو اعلام کردند که موضوع را پیگیری می‌کنند و صدور ویزا باید انجام شود.

وی ادامه داد: در حاشیه بازی‌های آسیایی با رئیس فدراسیون جهانی پدل و همچنین آقای طارق رئیس کنفدراسیون پدل آسیا مفصل صحبت کردم. این دو نفر قول پیگیری دادند. ما نیز از طریق وزارت امور خارجه و سفیر کشورمان موضوع را دنبال کردیم و چندین بار این مسئله پیگیری شد.

رئیس فدراسیون تنیس ایران خاطرنشان کرد: از آنجایی که صدور ویزا در کشور کویت در اختیار وزارت کشور این کشور است فدراسیون تنیس پدل کویت ظاهراً اسامی را به وزارت کشور اعلام کرده اما وزارت کشور کویت متأسفانه ویزا را صادر نکرده است. در اجلاس آسیایی نیز دوباره با رئیس کنفدراسیون پدل آسیا صحبت کردم. آنها هم از این اتفاق بسیار ناراحت بودند و گفتند مجدداً موضوع را پیگیری خواهند کرد. با رئیس فدراسیون تنیس کویت هم صحبت کردم و از او خواستم که موضوع را پیگیری کند. بارها با آنها تماس گرفتیم اما پاسخگو نبودند.

وی تصریح کرد: روز گذشته نیز نامه‌ای تند به فدراسیون جهانی پدل و کنفدراسیون پدل آسیا ارسال کردم. به اعتقاد من واگذاری میزبانی یک مسابقه به کشوری که توانایی صدور ویزا برای تیم‌های واجد شرایط را ندارد تصمیم درستی نبوده است. فدراسیون بین‌المللی پدل در این زمینه مرتکب اشتباه شده و باید در این مورد به ما پاسخ بدهد.

رئیس فدراسیون تنیس ایران با اشاره به رفتار مسئولان کویتی گفت: از نظر مباحث مالی اتفاق خاصی مطرح نیست بلکه موضوع بیشتر جنبه انگیزشی دارد. به هر حال کشوری که همسایه جنوبی ایران است و همواره مورد احترام کشور ما بوده نباید چنین برخوردی با تیم‌های ملی ایران داشته باشد.

عزیزی در پاسخ به این پرسش که جام جهانی پدل قطر چه زمانی برگزار می‌شود و آیا ایران همچنان شانس کسب سهمیه دارد؟ گفت: نمایندگان آسیا پس از برگزاری مسابقات مقدماتی در کویت راهی جام جهانی می‌شوند. با توجه به اینکه قطر و امارات از قبل حضورشان در جام جهانی قطعی شده بود تیم‌های مردان و زنان ایران هم شانس بالایی برای کسب سهمیه داشتند.

وی ادامه داد: ما عملاً مسیر دیگری برای کسب سهمیه نداریم. این مسابقات به این شکل برگزار می‌شود که تیم‌ها در یک دوره با هم رقابت می‌کنند و از این طریق سهمیه حضور در جام جهانی را به دست می‌آورند. برخلاف برخی رشته‌ها در اینجا مسیر دیگری بر اساس رنکینگ وجود ندارد که بتوانیم از آن طریق سهمیه بگیریم.

رئیس فدراسیون تنیس ایران درباره درخواست اختصاص سهمیه ویژه به تیم‌های ملی پدل ایران برای حضور مستقیم در جام جهانی ۲۰۲۶ قطر اظهار داشت: ما این درخواست را مطرح کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم که بتوانیم این سهمیه را بگیریم. می‌دانیم که دیگر امکان حضور در مسابقات کویت را نداریم اما همچنان در حال پیگیری هستیم.

عزیزی خاطرنشان کرد: مجددا به‌صورت مفصل با رئیس فدراسیون بین‌المللی پدل صحبت خواهم کرد تا ببینیم چه کاری می‌توانند برای ما انجام دهند. امیدواریم اتفاقات مثبتی رخ دهد و بتوانیم شرایط حضور تیم‌های ملی ایران در جام جهانی را فراهم کنیم.

رئیس فدراسیون تنیس ایران در ادامه درباره وضعیت سایر تیم‌های ملی تنیس پس از کسب مدال برنز پدل در بازی‌های آسیایی ناگویا و شرایط حمایتی از این رشته گفت: شب گذشته دختران ما قهرمان مسابقات تنیس گروه سه شدند. باید توجه داشت که نظام گروه‌بندی در فدراسیون جهانی تنیس با آنچه بسیاری از اهالی ورزش در رشته‌هایی مانند فوتبال تصور می‌کنند متفاوت است.

وی افزود: وقتی از گروه سه آسیا صحبت می‌کنیم نباید آن را با گروه‌بندی فوتبال مقایسه کنیم. در تنیس تیم‌ها و حتی بازیکنان بر اساس رنکینگ در دسته‌بندی‌های مختلف قرار می‌گیرند. ما سال‌های سال در گروه دوم حضور داشتیم و در واقع در سطح بالای رقابت‌های آسیایی بازی می‌کردیم.

عزیزی خاطرنشان کرد: ولی جنگ ۱۲روزه سال گذشته و تأثیرات نامطلوب آن باعث شد تیم خوب ما نتواند عملکرد همیشگی خود را داشته باشد و اتفاقاتی رخ داد که در نهایت به سقوط تیم به گروه سه منجر شد.

رئیس فدراسیون تنیس ایران با اشاره به عملکرد دختران کشورمان در رقابت‌های اخیر گفت: مسابقات اخیر نشان داد که سطح تنیس ایران فراتر از غرب آسیاست. بازیکنان ما در این رقابت‌ها عملکرد بسیار خوبی داشتند و توانستند حریفان خود را شکست دهند و به گروه دوم صعود کنند گروهی که سال‌ها در آن حضور داشتیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی خوبی که انجام داده‌ایم و با حضور مربی بسیار خوبی مانند ارغوان رضایی بتوانیم برای سال آینده شرایط بهتری رقم بزنیم و شاهد اتفاقات مثبت‌تری برای تنیس ایران باشیم.