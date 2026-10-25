به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر؛ نشست شورای معاونین جمعیت هلال‌احمر با محوریت تبیین ابعاد فرهنگی، اجتماعی و انسان‌دوستانه مکتب حضرت زهرا (س) در فعالیت‌های امدادی و داوطلبانه برگزار شد. در این نشست، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر، با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه، سیره بانوی دو عالم را الگوی متعالی مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ایثار و امدادگری دانست و بر لزوم نهادینه‌سازی این ارزش‌ها در تمامی سطوح سازمان تأکید کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه آموزه‌های دینی و سبک زندگی حضرت زهرا (س) باید سرلوحه کار امدادگران و جوانان قرار گیرد، تصریح کرد: تقویت فرهنگ مسئولیت‌پذیری در شرایط بحرانی، یکی از اصلی‌ترین الگوهای ما است. در سیره حضرت زهرا (س)، احساس مسئولیت در قبال مشکلات دیگران موج می‌زند. به‌گونه‌ای که مشکل دیگران، مشکل خود فرد تلقی می‌شود و این همان روحیه اصیل امدادگری است.

وی با اشاره به لزوم تلفیق مهارت با مهربانی و کرامت انسانی افزود: اوج کار امدادی زمانی است که مهارت فنی با اخلاق حرفه‌ای، مهربانی و حفظ کرامت مصیبت‌دیدگان تلفیق شود. در حوادث و بحران‌ها، حمایت‌های روانی و اجتماعی به اندازه امدادرسانی فیزیکی اهمیت دارد و تاریخ نشان می‌دهد که شخصیت بزرگی چون حضرت زهرا (س) تا چه اندازه در حمایت‌های روانی و ایجاد امید و پایداری در جامعه مؤثر بوده است.

یکی از محورهای کلیدی سخنان دکتر کولیوند، تأکید بر توسعه فرهنگ انفاق، مواسات و مشارکت‌های مردمی بود. وی با انتقاد از اتکای صرف به بودجه‌های دولتی گفت: باید عادت کنیم که هلال‌احمر روی پای خود بایستد و از ظرفیت عظیم خیرین و صندوق‌های نیکوکاری به بهترین شکل استفاده کند. مردم ما همیشه در کارهای خیر پیشگام بوده‌اند و در این ایام، جلب مشارکت مردمی برای حمایت از آسیب‌دیدگان و نیازمندان با ثواب و اثرگذاری بیشتری همراه است.

وی با تأکید بر حفظ عزت و کرامت نیازمندان خاطرنشان کرد: حفظ شان و کرامت انسان‌ها در کمک‌رسانی بسیار مهم است. کمک‌های معیشتی و حمایتی باید بدون منت، بدون تبعیض و با بالاترین تکریم انجام گیرد تا تجلی واقعی سیره فاطمی باشد.

از «خانه‌های هلال» تا توسعه رویکرد محله‌محور

کولیوند با اشاره به ظرفیت خانه‌های هلال در سراسر کشور گفت: نباید خانه‌های هلال تنها به چند صندلی و اتاق خالی محدود شوند، بلکه باید از خانه حضرت زهرا (س) تا خانه‌های هلال، فرهنگ همدلی، همیاری و مشارکت اجتماعی گسترش یابد. در همین ایام فاطمیه، خانه‌های هلال باید با رویکردی محله‌محور، افراد آسیب‌پذیر و کم‌برخوردار را شناسایی کرده و حمایت‌های معیشتی و روانی را با کمک خیرین به سرانجام برسانند.

نقش‌آفرینی جوانان و زنان در ترویج سلامت و تاب‌آوری اجتماعیرئیس جمعیت هلال‌احمر در بخش دیگری از سخنان خود بر تربیت نسل جوان مسئولیت‌پذیر تأکید کرد و افزود: جوانان اگر در مسیر ارزش‌های اخلاقی و خدمات داوطلبانه قرار گیرند، می‌توانند جامعه را تغییر دهند. آموزش همگانی کمک‌های اولیه، مهارت‌آفرینی و پیوند تربیت فاطمی با ماموریت‌های آموزشی، از سنین کودکی و نوجوانی باید دنبال شود.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ویژه زنان و خانواده در ساختار امدادی کشور گفت: خانواده‌محوری، توجه به سلامت، آرامش و کرامت زنان و کودکان در بحران‌ها و تقویت نقش زنان امدادگر در فعالیت‌های بشردوستانه، از ارکان اصلی برنامه‌ریزی‌های ماست. بانوان در حوادث و حمایت‌های روانی و اجتماعی نقش‌آفرینی بی‌بدیلی دارند که باید بیش از پیش معرفی و تقویت شود.

در پایان این نشست، مقرر شد معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف جمعیت هلال‌احمر با الهام از محورهای پنج‌گانه مطرح‌شده از سوی رئیس جمعیت، شامل «ایثار فاطمی و امدادگری انسان‌دوستانه»، «کرامت انسانی و خدمت بی‌منت»، «مواسات، انفاق و مشارکت داوطلبانه»، «تربیت نسل جوان مسئولیت‌پذیر» و «نقش زنان و خانواده در سلامت و تاب‌آوری اجتماعی»، برنامه‌های عملیاتی خود را تدوین و اجرا کنند.